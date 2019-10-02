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اسعار الدولار اليوم الأربعاء 2/10/2019.. وتوقعات جديدة للعملة الأمريكية بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
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اسعار الدولار اليوم الأربعاء 2/10/2019.. وتوقعات جديدة للعملة الأمريكية بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
سعر الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم
حافظ سعر الجنيه المصري على أعلى مستوي أمام الدولار منذ مارس 2017 ،بالرغم من حدوث ارتفاع طفيف فى بعض البنوك واستقرار سعر الدولار فى معظمها ، ويدعم تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه المصري إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي لمستويات جديدة، وسجل سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.

اسعار الدولار خلال شهر سبتمبر
وكشف البنك المركزي، عن أن اسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أول ارتفاع له يحققه خلال تعاملات  شهر سبتمبر، ولا تزال أسعار الدولار متراجعة نحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي، رغم تلك الأرتفاعات .

 اسعار الدولار فى البنوك

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.2082

16.3334

اسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.21

16.31

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.21

16.31

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16٫24

16.34

اسعار الدولار في بنك عودة

16.22

16.32

 

اسعار الدولار لحظة بلحظة 
وأصبح سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.23 جنيه للشراء مقابل 16.33 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك البركة 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع، البنك المصرى الخليجي 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، البنك الأهلي اليونانى 16.32 للشراء و 16.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلى اليونانى 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع، بنك قناة السويس 16.23 جنيه للشراء مقابل 16.33جنيه للبيع، بنك مصر 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع، بنك عودة سعر 16.22 للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، البنك الأهلي الكويتى "بيريوس" 16.22 جنيه للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، البنك العربي الأفريقى 16.22 جنيه للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، المصرف المتحد 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع، البنك التجاري الدولي 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع.


اسعار الدولار خلال الفترة المقبلة
توقعت مذكرية بحثية صادرة عن مركز بحوث برايم، عدم وجود ضغوط على العملة المحلية، وذلك وسط تذبذبات محدودة في نطاق 16-17 جنيهاً مقابل الدولار.

وأوضحت المذكرة بحثية، أن ارتفاع الجنيه أعلى تلك المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.


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