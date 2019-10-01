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أحمد السقا يوجه كلمة لحضور حفل "كأس إينرجي" بعد فوزه بلقب أفضل ممثل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:57 م
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أحمد السقا يوجه كلمة لحضور حفل كأس إينرجي بعد فوزه بلقب أفضل ممثل
أحمد السقا
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كريم هاشم
 
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حرص الفنان أحمد السقا، على توجيه كلمة لراديو "إينرجي" والحضور في حفل توزيع النسخة الثالثة من "كأس إينرجي للدراما"، المسابقة الأكبر على مستوى مصر، حيث تتسابق المسلسلات من أجل لقب أفضل مسلسل، بالإضافة إلى ما يفوق العشرين جائزة أخرى.

ويُقام الآن، حفل توزيع النسخة الثالثة من البرنامج في فندق "هيلتون" بيراميدز جولف بالسادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من النجوم، في حفل هو الأضخم منذ إطلاق "كأس إينرجي للدراما".

وقال "السقا" في فيديو جرى بثه منذ قليل خلال الحفل، إنه يشكر القائمين على راديو "إينرجي" مؤكدا سعادته بفوزه بقلب أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن مسلسله "ولد الغلابة"، لافتا إلى أنه كان يتمنى الحضور "بس والله العظيم عندي تصوير من بالليل للصبح، بشكركم وبشكر السادة المستمعين اللي كانوا السبب بعد ربنا إني أفوز بالاستفتاء، وبطلب منهم يدعولي أقدر أشرفهم على طول وأقدم أعمال كويسة تمتعهم".

واختتم "السقا" كلمته قائلا "كان نفسي أبقى معاكم والله، شكرا للسادة الحضور وشكرا للقائمين على المحطة، إن شاء الله التكريم الجاي والجايزة الجاية أبقى موجود".

وكان الدكتور وليد مصطفى، رئبس مجلس إدارة "إينرجي مصر"، قد عبر عن اعتزازه بما وصلت إليه مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مشددا على أن مصر دائما ما تنهض بعد أي كبوة "شيء مهم جدا نحافظ على بلدنا، على جيشننا على شرطتنا، ألبلد زي مذكورة في الـ 3 أديان السماوية، إحنا إيد واحدة تحت قيادة الرئيس.. الجيش.. والشرطة.. والشعب.. إحنا التآمر علينا من زمان، وجابهنا وهنجابه".

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