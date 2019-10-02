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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2/10/2019.. ومفجأة فى سعر المعدن الأصفر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2/10/2019.. ومفجأة فى سعر المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم
تعافت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاءـ بعد أن حققت اسعار الذهب خسائر شهرية محليًا وعالميًا، ليخسر نحو 24 جنيه في 10 أيام، بدعم من اسعار الذهب فى البورصة الدولية وسعر الدولار.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 581.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر678.61 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 775.53  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,429 جنيه.


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

766 إلى 768

عيار 22 

702 إلى 704

عيار 21

670 إلى 672

عيار 18

574 إلى 576

عيار 14

447 إلى 448

عيار 12

383 إلى 384

الاونصة

23.814 إلى 23.885

الجنيه الذهب

5,360 إلى 5,376

الكيلو

765.714 إلى 768.000

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 775.53جنيه      

 47.58$

سعر الذهب عيار 22

 710.91جنيه

 43.61$

اسعار الذهب عيار 21

678.61جنيه       

41.63$

اسعار الذهب عيار 18

 581.66جنيه

35.68$

سعر الذهب عيار 14

450.40جنيه

27.75$

سعر الذهب عيار 12

387.77جنيه

23.79 $

سعر الذهب عيار 9

290.82جنيه

17.84 $

اسعار أوقية الذهب

24,119 جنيه

1,480 $

اسعار جنيه الذهب

5,429 جنيه

333.04 $

اسعار كيلو الذهب

775,530 جنيه

47,576 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

30 سبتمبر

770.90

674.56

578.19

449.70

358.45

29 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

28 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

27 سبتمبر

785.38

687.22

589.04

458.14

392.69

26 سبتمبر

789.53

690.85

592.16

460.56

394.76

25 سبتمبر

789.26

690.62

591.95

460.40

394.63

24 سبتمبر

804.03

703.54

603.02

469.02

402.01

23 سبتمبر

798.21

698.45

598.67

465.63

399.11

22 سبتمبر

796.30

696.78

596.24

464.51

398.15

21 سبتمبر

796.30

696.78

597.24

464.14

397.83

 

اسعار الذهب عالميًا:

تحولت اسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد التراجعات الكبيرة التى حدثت فى سعر الذهب خلال تعاملات شهر سبتمبر.


وصعدت اسعار الذهب بنحو 16 دولار بدعم من تحول اسعار الدولار للهبوط من أعلى مستوياته في عامين بعد انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى في 10 سنوات.


بعد هجوم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي والدولار القوي، معتبراً أن القطاع الصناعي الأمريكي يعاني بسبب قوة العملة.


كما ساهمت خسائر الأسهم الأمريكية خلال التعاملات في دعم المعدن الأصفر حيث فقد "داو جونز" نحو 300 نقطة.


وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 16.10 دولار ليصل إلى 1489 دولار للأوقية.


وكان الهبوط يخيم على أداء الذهب في وقت مبكر من التعاملات قبل أن يشهد تقلبات واضحة بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى في وقت لاحق من اليوم مع حقيقة أن المعدن الأصفر فقد نحو 33 دولاراً عند تسوية تعاملات أمس.


وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.50 دولار ليصل إلى 1482.08 دولار للأوقية.


وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 99.200 بعد أن كان يقف عند أعلى مستوى في أكثر من عامين في وقت سابق من التعاملات.

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