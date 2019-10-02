متحدث البرلمان: بعض الأحزاب جمهورها 5 أفراد فقط.. ويجب ألا تستمر (فيديو)

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتمد على الظهير الشعبي وجسر الثقة مع المواطن وليس الأحزاب السياسية، مشيًرا إلى أن الرئيس يسعى إلى تجديد الدماء في الأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية؛ وهو أمر هام.





وأضاف حسب الله، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الحياة السياسية في مصر "فوقية" منذ عام 1956، مشيرا إلى أنها كانت تعتمد على حزب سياسي "فوقي" ينشأ من قبل رئيس الجمهورية مثل الحزب الوطني في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات؛ وبعده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





ولفت إلى أنه عقب عام 2011 حدثت سيولة حزبية وأصبح هناك 104 حزب سياسي في مصر، مشيرًا إلى أن الكثير من الأحزاب جمهورها 5 أفراد فقط ولا تصلح لمساندة نفسها، معلقًا: "الأحزاب اللي قايمة على الاصدقاء مش ممكن تساند شعب، دي مش قادرة تسند نفسها أساسا".





ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه يوجد حوالي 90 حزب خارج مجلس النواب، متسائلًا: "هل يصح أن نستمر بهذا الشكل؟".



