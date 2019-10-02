"على ندهة".. تسريب جديد للإخوان يكشف عن خطتهم لتدمير البلد (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، تسريبًا هاتفيًا لأعضاء في الجماعة الإرهابية، يكشف تحريض الجماعة الإرهابية على الفوضى.





حيث قال أحد العناصر الإخوانية لـ الآخر: "السلام عليكم ورحمة الله يا باشا أخبارك إيه، بقولك الناس تستعد كده عندها، يكون في استعداد لأي حاجة"، ورد الأخير: "يعني أعمل إيه"، وتابع الأول: "يعني على ندهة كده"، ورد الآخر: "ماشي حاضر، ماشي يا باشا حاضر إن شاء الله".





كما عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، تسريبًا هاتفيًا آخر لأعضاء في الجماعة الإرهابية، ويبين قدر من "البجاحة" على التحريض للفوضى.





وقال أحد العناصر الإخوانية لـ آخر: "بقولك الناس تستعد كده يعني، مش هيحصل حاجة هما لسه ماقالوش حجة بس نستعد، الناس لازم يكون عندها استعداد يحصل أي حاجة"، ورد الآخر: "ماشي، الناس إللي كانوا كلموني اتصلت بيهم كلهم لم إنت قولتلي ووصلتلهم الرسالة".





وتابع أحد العناصر الإخوانية: "إن شاء الله هما قالوا نستعد كده"، ورد الأخير: "ماشي".





وعلق الإعلامي أحمد سالم، قائلًا: "تحولوا إلى مرحلة البلاهة، وبيأمروا الناس بحاجات هما بعيد أوي عنها، حتى المذيعين بتوعهم في منتهى الشياكة وبيأمروا الناس بمواجهة الفقر والشر والثورة"، مؤكدًا أن جماعة الإخوان انفصلت عن الواقع.



