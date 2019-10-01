توتنهام ضد البايرن (7-2) | العملاق البافاري يمطر شباك السبيرز بسباعية في دوري الأبطال (فيديو)
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:36 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه توتنهام هوتسبرج الإنجليزي بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "توتنهام"، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020/2019.
وسجل لبايرن ميونخ كلًا من جوشوا كيميش في الدقيقة 15، وروبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقائق 45 و 87، وسيرجي غنابري سوبر هاتريك في الدقائق 53 و 55 و 83 و 88.
وسجل لتوتنهام هوتسبرج سون هيونج مين في الدقيقة 12، وهاري كين في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.
وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة الثانية، بعد أن سجّل انتصارًا كبيرًا في المرحلة الأولى على حساب النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، بينما تجمد رصيد توتنهام عن النقطة 1 ثالث المجموعة.
وبدء بايرن ميونيخ مباراته أمام توتنهام بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - نيكلاس سولي - ديفيد ألابا.
خط الوسط: جوشوا كيميتش - كورينتين توليسو - فيليب كوتينهو - كينجسلي كومان - سيرجي جنابري.
الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.
وبدء توتنهام مباراته أمام بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: هوجو لوريس.
خط الدفاع: سيرجي أورير - جان فيرتونجين - توبي ألديرفيريلد - داني روز.
خط الوسط: دانى وينكس - موسى سيسوكو - تانجي ندومبيلي.
الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ديلي آلى.
شاهد.. ملخص مباراة توتنهام ضد البايرن بدوري الأبطال:-
Advertisements
- بايرن ميونيخ يكرم ضيافة أندرلخت بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال
- بايرن ميونيخ يواصل صحوته مع هاينكس بإذلال سيلتيك بدوري الأبطال
- بايرن ميونيخ يذل هامبورج بالستة ويقترب من ملامسة درع البوندزليجا
- بايرن ميونيخ يعبر عقبة أيك آثينا بدوري أبطال أوروبا
- بايرن ميونيخ يكرر انتصاره ضد أيك اثينا بثنائية في دوري أبطال أوروبا
- بايرن ميونيخ يسحق هانوفر برباعية في البوندزليجا
- بايرن ميونيخ يتقاسم صدارة البوندزليجا مع دورتموند
- تشكيل بايرن ميونيخ أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا
المزيد عن: مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام غنابري دوري ابطال اوروبا توتنهام ضد البايرن توتنهام بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم بايرن ميونخ وتوتنهام بايرن ميونخ اهداف غنابري في توتنهامتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر