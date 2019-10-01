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توتنهام ضد البايرن (7-2) | العملاق البافاري يمطر شباك السبيرز بسباعية في دوري الأبطال (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:36 م
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توتنهام ضد البايرن (7-2) | العملاق البافاري يمطر شباك السبيرز بسباعية في دوري الأبطال (فيديو)
توتنهام ضد البايرن
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تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه توتنهام هوتسبرج الإنجليزي بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "توتنهام"، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020/2019.

وسجل لبايرن ميونخ كلًا من جوشوا كيميش في الدقيقة 15، وروبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقائق 45 و 87، وسيرجي غنابري سوبر هاتريك في الدقائق 53 و 55 و 83 و 88.

وسجل لتوتنهام هوتسبرج سون هيونج مين في الدقيقة 12، وهاري كين في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة الثانية، بعد أن سجّل انتصارًا كبيرًا في المرحلة الأولى على حساب النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، بينما تجمد رصيد توتنهام عن النقطة 1 ثالث المجموعة.

وبدء بايرن ميونيخ مباراته أمام توتنهام بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - نيكلاس سولي - ديفيد ألابا.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - كورينتين توليسو - فيليب كوتينهو - كينجسلي كومان - سيرجي جنابري.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

وبدء توتنهام مباراته أمام بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: سيرجي أورير - جان فيرتونجين - توبي ألديرفيريلد - داني روز.

خط الوسط: دانى وينكس - موسى سيسوكو - تانجي ندومبيلي.

الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ديلي آلى.

شاهد.. ملخص مباراة توتنهام ضد البايرن بدوري الأبطال:-

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