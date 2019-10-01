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بيان للجيش الليبي حول الضربات الجوية على مطاري معيتيقة ومصراتة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:25 م
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بيان للجيش الليبي حول الضربات الجوية على مطاري معيتيقة ومصراتة
أحمد المسماري
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وكالات
 
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، رصد أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.

 
وأوضحت القيادة العامة، في بيانها، أن هذه الأماكن عبارة عن مستودعات تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة، وعدد 2 دشم في مطار مصراتة استخدمت لنفس


وقال بيان صادر غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش، إنه بعد ورود معلومات من أجهزة الاستخبارات بالقوات المسلحة والتي رصدت أماكن متفرقة في مطار معيتيقه ومطار مصراته ، وبعد تحديد هذه المواقع والتي تستخدم في تجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها ،وأيضاً عدد 2 دُشم في مطار مصراتة استخدمت لنفس الأغراض.

وأضاف البيان، أنه تم التعامل مع هذه المواقع التي تُهدّد قواتنا المُسلحة من خلال مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة ، وقد أقلعت مقاتلاتنا من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في توقيت واحد والقضاء على هذا التهديد.

وأوضح البيان ، أن الحملة الجوية حقّقت أهدافها بكل دقة ، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% ، وعادت مقاتلاتنا لقواعدها سليمة بعد تنفيذها لواجباتها وتحقيق أهدافها بنجاح.

أعلن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء تدمير دشم في مطار مصراتة تستخدم لتجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي، أن تدمير الدشم وعددها اثنين جاءت بعد ورود تقارير من أجهزة الاستخبارات بالجيش الوطني التي ترصد أماكن متفرقه في مطار معيتيقة ومطار مصراتة.

وقالت، “وبعد تحديد هذه المواقع والتي تستخدم في تجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها تم التعامل معها من خلال مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة”.

وأكدت الشعبة، أن مقاتلات سلاح الجو أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في توقيت واحد والقضاء على هذا التهديد.

كما اكدت أن الضربات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100 بالمئة.

وأشارت الشعبة إلى أن المقاتلات عادت لقواعدها سليمة بعد تنفيذها لـ “واجباتها وتحقيق أهدافها بنجاح”.

وفي السياق، أظهرت صور جرى تداولها على الانترنت مشاهد لانفجار قوي بقاعدة معيتيقة بطرابلس، وذلك بعد استهدافها من قبل الجيش الوطني في غارة مساء اليوم الثلاثاء.

 


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