تعرف على أعراض نقص فيتامين (د) على صحة الفتيات والصحة النفسية

Advertisements

يعتبر فيتامين (د) من أهم الفيتامينات الهامة والضرورية التي يحتاجها جسم الانسان، والتي تؤثر انخفاض نسبه الى العديد من الاعراض لما له من تأثير وفاعلية في استكمال جسم الإنسان للكثير من العمليات الحيوية والأنشطة الوظيفية الداخلية.



- أعراض نقص فيتامين د



يمثل فيتامين د أهمية كبيرة في وقاية الإنسان وعلاجه من عدد كبير من الأمراض المزمنة، مثل النوع الأول والثاني من داء السكر وكذلك مرض التصلب المتعدد وارتفاع ضغط الدم وعدم احتمالية الجسم لزيادة معدل الجلوكوز.



إلا أن في نقصه خطورة كبيرة على صحة الإنسان، وتكمن خطورة نقص فيتامين د على الإنسان في أن الأعراض الدالة على هذا النقص أغلبها أعراض خفية وغير ظاهرة بشكل واضح مما قد يُبطئ من عملية اكتشاف النقص والبدء في علاجه، كما أن ترتبط بنقص مستويات فيتامين د في الجسم العديد من الأمراض الخطيرة ومنها:



1. الضعف الذهني والإدراكي لدى كبار السن.

2. زيادة معدل الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. الإصابة بالأمراض السرطانية.

4. الربو والالتهابات الرئوية الحادة عند الأطفال.



- أعراض نقص فيتامين د على العضلات:



يؤثر فيتامين د بشكل كبير على نشاط الجسم حيثُ يشعر الإنسان بحالة مستمرة من التعب والإجهاد البدني كما أنه يتسبب في ألم شديد في عضلات جسم البالغين وبخاصة لدى الأطفال، وأرجعت الدراسات الطبية ذلك إلى أن هناك علاقة وثيقة بين انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم وألم العضلات المزمن، وأرجعت ذلك إلى التفاعل الحادث بين فيتامين د والخلايا العصبية المستشعرة بالألم



هناك بعض الأدلة على أن نقص فيتامين د قد يكون سببًا محتملًا لألم العضلات لدى الأطفال والبالغين، فهناك صلة بين الألم المزمن وانخفاض مستويات فيتامين د في الدم، والتي قد تكون نتيجة للتفاعل بين الخلايا العصبية التي تستشعر الألم والفيتامين.



- أعراض نقص فيتامين د عند الفتيات



تكمن خطورة أعراض نقص فيتامين د لدى النساء في أنها تكون غامضة وغير واضحة وتتغير باستمرار مع مرور الوقت، كما أنها تتشابه مع الكثير من الأعراض الخاصة بعدد كبير من الأمراض الأخرى، ويظهر نقص فيتامين د لدى النساء في بعض الأعراض أبرزها:



1. ارتفاع مستويات ضغط الدم ومستويات السكر بالدم بشكل مفاجئ ولمدة طويلة.

2. الإرهاق الدائم وعدم الكفاية من فترات النوم مهما طالت.

3. ضعف القوة العامة، وانخفاض القدرة على التحمل البدني.

4. تغير غير مفسر في قوة العضلات مما يُضعفها بصورة مفاجئة.

5. تغيرات مزاجية حادة، فتصاب النساء بالمعاناة الدائمة من القلق والتوتر ونوبات الاكتئاب.

6. ألم مزمن في مفاصل الجسم بالإضافة لهشاشة العظام والتعرض لكسور العظام بشكل متكرر.



- أعراض نقص فيتامين د النفسية



1. ينتج عن نقص معدل فيتامين د في الجسم الإصابة ببعض التغيرات المزاجية والنفسية.

2. الإصابة بحالة دائمة من الإرهاق والفتور النفسي، بالإضافة إلى نوبات من الاكتئاب.

3. ضعف القدرة على التركيز وفقدان القدرة على الانتباه.

4. قد يصل الأمر إلى إصابة الشخص بأمراض الفصام وخاصة في فصل الشتاء وذلك لكون فيتامين د من الفيتامينات المتصلة بالخلايا الدماغية والهرمونات العصبية وخاصة لدى الأطفال في مرحلة التكوين.

5. زيادة معدل الإصابة بمرض التصلب اللويحي وذلك لأن نقصان فيتامين د في الجسم يؤدي إلى إصابة الخلايا العصبية والدماغية بالتدمير والتلف نتيجة الخلل الحادث في النخاع الشوكي وخلايا الدماغ.

6. شعور دائم بالتوتر وعدم القدرة على النوم بشكل جيد.

