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مواعيد مباريات اتحاد جدة في شهر أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:16 م
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مواعيد مباريات اتحاد جدة في شهر أكتوبر
مواعيد مباريات اتحاد جدة
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حسن شحاتة
 
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تشهد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، العديد من المواجهات المرتقبة لعشاق العميد السعودي في شهر أكتوبر الجاري، على مستوى المشاركات المحلية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

ويأتي من ضمن المواجهات المنتظرة لنادي الاتحاد السعودي المباارة القوية المرتقبة أمام الوحدة السعودي.
ويرصد لكم “الفجر الرياضي” مواعيد مباريات الاتحاد السعودي في شهر أكتوبر الجاري كالتالي:

1- الاتحاد × التعاون
وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وانتهت بتفوق الاتحاد بنتيجة 3/1، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

2- الاتحاد × الحزم
يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، المواجهة المرتقبة بين نادي الاتحاد وضيفه الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما يوم 4 أكتوبر المقبل، في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

3- الوحدة × الاتحاد
يواجه نادي الاتحاد مضيفه الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، يوم 19 أكتوبر المقبل، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

4 - الاتحاد × أبها
وتختتم مباريات العميد السعودي في شهر أكتوبر يوم 26 أكتوبر الجاري، عندما يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، المباراة المرتقبة بين الاتحاد وأبها، في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين.
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