"الإسكندرية السينمائي" يحتفي بمئوية حسن الإمام في موسوعة نقدية

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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 35 التي تنعقد في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إصدار موسوعة نقدية لجميع أفلام المخرج الكبير حسن الإمام، بمناسبة الاحتفال بمئويته والتي يحتفي بها المهرجان هذا العام بشكل خاص.



ومن المقرر أن يشارك في كتابة الموسوعة بمقالات ودراسات نقدية لأهم أفلامه التي تجاوزت الـ 101 فيلم منها 15 فيلم ممثلا و48 مؤلفا وكاتبا للسيناريو وخمسة أفلام مشاركا في الإنتاج ومؤلفا للأغنيات، عدد كبير من النقاد منهم كمال رمزي، طارق الشناوي، د.وليد سيف، نعمة الله حسين، ماجدة موريس، محمود عبد الشكور، ماجدة خير الله، نادر عدلي، سمير شحاتة، أسامة عبد الفتاح، خالد محمود، د.رانيا يحيى، د.ياقوت الديب، أحمد سعد الدين، ميرفت عمر، ناهد صلاح.



بدأ المخرج حسن الإمام مشواره الفني كمخرج بفيلم "ملائكة جهنم" عام 1946، بينما من أشهر أفلامه في تلك المرحلة "اليتيمتين" 1948، "ظلموني الناس" 1950، قبل أن ينتقل في عام 1962 إلى مرحلة مختلفة، حيث قدم فيلم "بين القصرين" عن رواية نجيب محفوظ، وكانت بداية تعامل الإمام مع أعمال نجيب محفوظ، حيث قام بعدها بإخراج "زقاق المدق" 1963، "قصر الشوق" 1966، "السكرية" 1973.



تخلى حسن الإمام قليلًا عن قصص المآسي ليقدم ألوانًا أخرى، وغلب على أفلامه في تلك الفترة الطابع الغنائي والاستعراضي بسبب النجاح المدويّ لفيلمه "خلي بالك من زوزو" 1972 واستمراره في دور العرض لما يقرب من عام، مما دعا الإمام لتقديم تجارب مشابهة في أفلام مثل "حكايتي مع الزمان"، و"أميرة حبي أنا"، وتوفى حسن الإمام في يناير 1988 بعد أن ترك وراءه قائمة أعمال تتجاوز المائة وواحد فيلم.