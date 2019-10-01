"إطلاق مسابقة ترفيهية من الفضاء".. 4 مواقف تؤكد اقتراب نجاح هزاع المنصور في مهمته

يوم الأربعاء الماضي، انطلق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، بعد فترة ممتدة لعدة أشهر في التدريب الشاق، من ميناء بايكونور الفضائي في دولة كازاخستان عبر مركبة فضاء روسية تحمل اسم" Soyuz-MS 15"، في رحلته الفضائية الأولى.

واستمر المنصوري لمدة 8 أيام في محطة الفضاء الدولية للقيام بتجارب فضاء مع رواد فضاء دوليين أخرين، وانتهى المنصوري من تدريبه الشاق، في شهر سبتمبر الماضي في موسكو.

ويعتبر صعود المنصوري أحد انجازات صناعة الفضاء التي ازدهرت في دبي تحت قيادة مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC)، كما شارك زميله الإماراتي سلطان النيادي، كرائد فضاء احتياطي لهذه المهمة.

وأعلن المنصوري سابقاً، أنه يعمل كمهندس سابق في الجيش الإماراتي، ويحمل شهادة الدكتوراه في منع تسريب المعلومات ويبلغ من العمل 38 عاما.

هزاع المنصوري يطلق مسابقة ترفيهية من الفضاء

كانت أحد العلامات الدالة على تحقيق "هزاع" لحلمه، اليوم عندما نشر رائد الفضاء الإماراتي المنصوري صورة حيّرت متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، إذ التقطها من المحطة الدولية على ارتفاع 400 كم ويظهر فيها منطقة ما من كوكب الأرض، سائلا المتابعين إن كان بإمكانهم التعرف على موقع الصورة.

وجاءت إجابات المتابعين مقترحة المناطق المفضلة لهم في الإمارات ما بين اليحر وجبل حفيت وجبل جيس وجبال الفجيرة ومناطق الظفرة، وليوا، وتوقع البعض أن الموقع هو صحراء الربع الخالي، ووجدها آخرون شبيهة بصور جبال سيناء في موقع الخرائط Google Earth.

التواصل مع فريق مركز محمد بن راشد

وعقب وصول الرائد الفضائي الإماراتي للفضاء، بعد أيام قليلة من وصوله لتنفيذ المهام العلمية المقررة على متن المحطة الدولية، تواصل مع أعضاء فريق مركز محمد بن راشد للفضاء المتواجدين فى المحطتين الأرضيتين فى دبى وموسكو لمناقشة جدوله اليومي.

ووفقاً لوكالة" وام" الإخبارية، أجرى مكالمتين اولهم كان مع الشيخ "محمد بن راشد" والأخرى مع الطلاب للاجابة على أسئلتهم.

تغييرات أصابت جسده

وفي فيديو جديد لهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وصل إلى المحطة الفضائية الدولية الأسبوع الماضي، أكد أن تغييرات أصابت جسده بعد مرور خمسة أيام على وجوده في الفضاء.

وقال المنصوري، خلال مكالمة عبر الفيديو مع طلاب في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، اليوم "حدث الكثير من التغييرات على جسدي، فقد زاد حجم رأسي بسبب اندفاع السوائل، كما تغيرت حاسة الشم لدي، لكنني بدأت أتكيف وأعتاد على ذلك".

وأضاف رائد الفضاء "سأكون سعيدا بعرض أول فيديو لكم عن المحطة باللغة العربية قريبا"، مشيرا إلى أن "أفضل شيء في المحطة هو انعدام الوزن".

تجربة كيميائية

كما التقط رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، اليوم الثلاثاء صورة لدولة الإمارات من محطة الفضاء الدولية.

وأجرى "هزاع" أول تجاربه في كيمياء الأحياء على المحطة الدولية، ويعتبر أول إماراتي يلتقط صورة للإمارات من الفضاء، وذلك خلال مهمته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية.

ويجري "المنصوري" حالياً، 16 تجربة علمية بهذه المهمة بالتعاون مع شركاء دوليين، منهم وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا"، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، ووكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ويعتبر الإماراتي هزاع المنصوري أول عربي يصل إلى المحطة الدولية في إنجاز عربي وتاريخي لدولة الإمارات في قطاع الفضاء.

مهمة تاريخية

وقد ذكر سابقاً، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن وصول هزاع المنصوري للفضاء، هو رسالة لكل الشباب العربي، معربا فن فخره باللحظة التاريخية لوصول المنصوري إلى الفضاء، قائلاً عبر حسابه الخاص على موقع التدوين تويتر: " يمكن أن نتقدم.. ونتحرك للأمام.. ونلحق بالآخرين.. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار"، متابعًا قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد"برنامج الإمارات لرواد الفضاء واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية... انجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية".