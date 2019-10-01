إزاي تقدم للهجرة العشوائية لأمريكا "اللوتري" .. شروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل؟

التقديم علي الهجره العشوائية لامريكا ٢٠٢١ هيتفتح يوم 3 أكتوبر 2019 وهيستمر حتى 5 نوفمبر، مش لازم تكون بتعرف تتكلم إنجليزي علشان تقدم، ببساطة كدة ايه هو اللوتري؟ برنامج الهجرة إلى أمريكا هو برنامج مجاني، تقدمه الحكومة الأمريكية بدون أي رسوم أو مصاريف إدارية للاشتراك في البرنامج، و لكن يمكنك تعبئة النموذج الالكتروني الموجود على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، و بعد ذلك إرساله عبر البريد الالكتروني.

أوجد القانون فئة جديدة من المهاجرين تعرف باسم "فئة الحاصلين على تأشيرة للهجرة بناء على مفهوم التعددية " أو مهاجرين "دي في"، ويتيح هذا القانون صدور 50 ألف تأشيرة كل عام للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية تمنح للأشخاص المنتمين لبلدان يكون عدد المهاجرين منها إلى الولايات المتحدة منخفض.





ماهى شروط برنامج الهجرة العشوائية؟





أن لا يقل عمر المتقدم عن ١٧ سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط (ثانوية عامة أو ثانوية صناعية أو زراعية أو تجارية ) أو مؤهل عالي.





أن يكون لدية أعفاء أو تأجيل أو تأدية الخدمة العسكرية فى بلدة (اذا كان مطلوب تأديتها).





تحذير: ‏تقديم بيانات غير صحيحة سوف يحرمك من الحصول على تأشيرة الهجرة إلى أمريكا في حال الفوز في القرعة.





الأوراق المطلوبة للتقديم علي اللوتري؟





صورة شخصية إذا كنت غير متزوج او صورة لكل فرد في اسرتك.





جواز سفر ساري.





بيناتك الشخصية المتاحة في جواز السفر الخاص بك.





كيفية التسجيل لتقدم للوتري؟





يمكن لأي شخص أن يتقدم لتسجيل بياناته في الموقع الرسمي الخاص بالهجرة العشوائية ( اللوتري الأمريكي) و ذلك من خلال الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.





سيتم فتح الموقع و التسجيل في أكتوبر 2019 حتى نوفمبر من نفس العام و لمدة شهر، كي تسجل فيه بياناتك مثل تاريخ الميلاد، محل الميلاد، محل الإقامة، الموطن الأصلي (الجنسية) و البريد الإلكتروني الخاص بك و إضافة الصورة المطلوبة المناسبة للشروط و التأكد من كل البيانات صحيحة، لأنها بمثابة بيانات معتمدة في استخراج جميع أوراقك الرسمية الأمريكية في فوزك بالطبع.





عليك التحلي بالصبر عندما تسجل في الموقع، فيوجد هناك ضغط شديد على الموقع عند التسجيل، فيمكنك تكرار المحاولة حتى يفتح و تبدأ التسجيل، و يجب أن تسجل في أسرع مدة ممكنة.





يتم التقديم بالموقع بدون أي رسوم أو مصاريف وذلك لضمان الشفافية، فيوجد هناك مواقع أخرى تعمل في كتابة بيانات التسجيل و تأخذ مقابل لهذا وتخبر المتقدمين إنها يمكنها أن تعطي فرص للمتقدمين عبر موقعها للفوز بالوتري و منها البطاقة الخضراء، و يعتبر هذه المواقع كاذبة وتم ضبط الكثير منها و إحالتها للمحاكمة في قضايا نصب على بعض الأشخاص.





اختيار المتقدمين الفائزين عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يكون عشوائي دون تزكية من حد أو توصية.

رابط التقديم علي اللوتري 2021





رابط تقديم اللوتري 2021 من هــــــنــا وهو الرابط الوحيد الذي يمكن التقديم من خلاله.





التقديم في اللوتري مجاناً ولا توجد أي رسوم على عملية التقديم، ولابد أن يكون من خلال الموقع الرسمي.