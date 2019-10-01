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اسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:05 م
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اسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
اسعار الذهب
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وكالات
 
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تحولت اسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد التراجعات الكبيرة التى حدثت فى سعر الذهب خلال تعاملات شهر سبتمبر.

وصعدت اسعار الذهب بنحو 16 دولار بدعم من تحول اسعار الدولار للهبوط من أعلى مستوياته في عامين بعد انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى في 10 سنوات.

بعد هجوم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي والدولار القوي، معتبراً أن القطاع الصناعي الأمريكي يعاني بسبب قوة العملة.

كما ساهمت خسائر الأسهم الأمريكية خلال التعاملات في دعم المعدن الأصفر حيث فقد "داو جونز" نحو 300 نقطة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 16.10 دولار ليصل إلى 1489 دولار للأوقية.

وكان الهبوط يخيم على أداء الذهب في وقت مبكر من التعاملات قبل أن يشهد تقلبات واضحة بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى في وقت لاحق من اليوم مع حقيقة أن المعدن الأصفر فقد نحو 33 دولاراً عند تسوية تعاملات أمس.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.50 دولار ليصل إلى 1482.08 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 99.200 بعد أن كان يقف عند أعلى مستوى في أكثر من عامين في وقت سابق من التعاملات.

وتراجعت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات أمس الإثنين، لتخسر نحو 33 دولار، بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلي متسوياته منذ أبريل 2017، بجانب ارتفاع البورصة الأمريكية.

وقال نائب وزير التجارة في الصين أمس بأنهم يأملون في أن تحل واشنطن وبكين نزاعهم التجاري، "وفقاً لموقف رشيد وهادئ"، في حين أكدت  الولايات المتحدة لا تخطط في الوقت الحالي لمنع الشركات الصينية من الإدراج في البورصة الأمريكية، وذلك بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة دونالد ترامب تفكر في شطب الشركات الصينية من بورصة التداول الأمريكية.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 22.7 بالمائة أو ما يعادل 33.250 دولار مسجلاً 1472.90 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2 أغسطس الماضي.

وسجلت اسعار الذهب  خسائر شهرية بنحو 3.8 بالمائة أو ما يعادل 58.50 دولار، لكنه حقق مكاسب فصلية تجاوزت 4 بالمائة أو ما يوازي 59.2 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.91.8 بالمائة أو ما يوازي 28.17 دولار ليتراجع إلى 1468.84 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الورقة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 99.442 بعد أن سجل مستوى 99.459 في وقت سابق من التعاملات.
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