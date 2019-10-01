عاجل - حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان

حسم المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، موقف الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي من المشاركة في مباراة الغد امام إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وحصل الثنائي ديمبلي وليونيل ميسي على التصريح الطبي للمشاركة في مباراة انتر ميلان الإيطالي غدًا.





وضمت قائمة برشلونة 20 لاعبًا هم:





حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو





خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، موسي واجي، جونيور فيربو، توديبو





خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آلينيا، سيرجي روبيرتو، فيدال، آرثر، فرانكي دي يونج





خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، ديمبيلي، بيريز





واستبعد فالفيردي 3 لاعبين من قائمة برشلونة لمواجهة انتر ميلان هم، صامويل أومتيتي، وجوردي ألبا، وانسو فاتي، بسبب الإصابة.



