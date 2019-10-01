ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل - حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:07 م
Advertisements
عاجل - حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان
ميسي
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
حسم المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، موقف الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي من المشاركة في مباراة الغد امام إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحصل الثنائي ديمبلي وليونيل ميسي على التصريح الطبي للمشاركة في مباراة انتر ميلان الإيطالي غدًا.

وضمت قائمة برشلونة 20 لاعبًا هم:

حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، موسي واجي، جونيور فيربو، توديبو

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آلينيا، سيرجي روبيرتو، فيدال، آرثر، فرانكي دي يونج

خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، ديمبيلي، بيريز

واستبعد فالفيردي 3 لاعبين من قائمة برشلونة لمواجهة انتر ميلان هم، صامويل أومتيتي، وجوردي ألبا، وانسو فاتي، بسبب الإصابة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
2
x
18:55
2
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
1
x
18:55
2
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
0
x
21:00
0
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
0
x
21:00
0
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
21:00
0
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
21:00
1
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
0
x
21:00
0
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
0
x
21:00
0
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
1
x
17:30
4
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
3
x
19:10
1
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
0
الجونة

DMCA.com Protection Status