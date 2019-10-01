"الحج": المملكة تسعى لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج

عقدت تعقد وزارة الحج والعمرة لقاءً مفتوحاً لمناقشة اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وذلك برعاية وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بن طاهر بنتن وبحضور نائبه د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط ومنسوبي مؤسسات الطوافة.





وأوضح وزير الحج والعمرة في كلمته في اللقاء، أن المملكة تعيش مرحلة تاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- برؤية طموحة تقودنا إلى مستقبل مشرق بإذن الله، وأضاف: نتشرف دائما بأن نكون خداما للحرمين الشريفين وخدما لـ #ضيوف_الرحمن، ونسعى دائما إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهم لينعموا بالراحة والطمأنينة في الأماكن المقدسة.





وأكد بنتن أن اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج جاءت وفق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبناء كيانات قوية لخدمتهم، مبيناً أنها جاءت لحفظ حقوق المساهمين وفق معايير عالية المستوى تهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي والهام، وفتح فرص وظيفية لأبناء المملكة.





وأبان وزير الحج والعمرة ، أن وزارته تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تواكب تطلعات القيادة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.