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أحمد موسي يخترق جروب "مكملين": الموضوع خلص (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:57 م
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أحمد موسي يخترق جروب مكملين: الموضوع خلص (فيديو)
أرشيفية
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داليا الحسين
 
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سخر الإعلامي أحمد موسى، من دعوات الفوضى التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر ضد الدولة المصرية قائلًا: "هو أنتم مش كنتم نازلين النهاردة الساعة تلاته!.. يبني منك ليه الموضوع خلص أوعى تفكر تنزل.. انتهي".

وقال "موسى"، خلال تقديمه في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إنه قام باختراق أحد الجروبات "مكملين" التي تدعو لحشد المواطنين ضد الدولة المصرية.

وأضاف أن الجروب يتحدث عن مظاهرات اليوم الثلاثاء الساعة 3 ظهرا، متسائلًا: "كم شخص استجاب للدعوات؟" لا يوجد.

وأذاع الإعلامي، رسائل "واتس آب" لعناصر الجماعة، والتي توضح مدى الإحباط لديهم، كما يريدون توصيل للرأى العام أنهم ليسوا من عناصر الجماعة الإرهابية، معلقًا: "أصل قيادات الإخوان قمة في العار وعناصرهم بتشتمهم".

ونوه: "عناصرهم بتعترف أنهم أسود على الإنترنت وفبركة الفيديوهات ولكن لا أحد يتحرك في الحقيقة ويخشون على أنفسهم".

ولفت إلى أن أحد أعضاء الجروب، هاجم زملاءه، وتطاول على الشعب بألفاظ خارجة، بسبب عدم الاستجابة لدعوات المظاهرات، كما أشار آخر إلى أن القيادات الإخوانية لديهم أموال كثيرة من طرق غير شرعية وليس لديهم مبادئ.

وعقب الإعلامي ساخرًا من الرسائل حيث قال: "وجعاهم أوي عصابات الإرهاب وبيموتوا وينتحروا"، مؤكدا أن الشعب المصري استوعب الدرس ولن يتكرر.

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المزيد عن: دعوات الفوضى جماعة الاخوان جماعة الإخوان ا جروب مكملين احمد موسى
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