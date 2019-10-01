كورة ستار مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي اليوم | بث مباشر مباراة باريس paris kora star

يستضيف فريق جلطة سراى التركى نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي فى مباراة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ويدخل فريق العاصمة الفرنسية اللقاء، منتشيا بفوزه الكبير الذي حققه على العملاق الإسباني ريال مدريد، في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.





يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي، للحفاظ على صدارته للمجموعة الأولى .. باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يأتي جلطة سراي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع كلوب بروج البلجيكي.





موعد المباراة:

-الساعة العاشرة مساء 10:00 م بتوقيت مكة المكرمة.

-الساعة التاسعة مساء 9:00 م بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 1

ومن المتوقع أن يدفع الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس، بتشكيل متوازن في مواجهة جلطة سراي، لتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من حظوظ الفريق في صدارة المجموعة الأولى.





وجاء التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان كالتالي:





حراسة المرمى : كيلور نافاس.

خط الدفاع : ديالو – كيمبيمبي – مونييه – بيرنات

خط الوسط : إدريس جوي – ماركينوس – فيراتي

خط الهجوم : دي ماريا – سارابيا – مبابي.