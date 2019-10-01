بشرى سارة من رئيس الجمهورية بخصوص التموين

قالت وزارة التموين والتجارة الدخلية، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تستمر مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم إستبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم، ﻭخلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الاثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية ، ﻭأنه جارى أيضًا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.





ويستمر صرف الخبز المدعم لـى مواطن تم إستبعادة نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضًا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم .





وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسر كافة الإجراءات الخاصة بالتظلمات وأن تكون بالرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط ﻭأنه بمجرد قيام المديريات، بإرسالها إلى الوزارة يتم عودة أى شخص ثبت أحقيته لصرف السلع .





ويستمر تنفيذ القرار الوزارىٌ الإستثنائى الخاص بإستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر إحتياجًا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدى تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعىّ وكذلك ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج وذلك فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات .





ووفقا لآليات التظلمات فإن المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية ، فيقدم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي مرتفع وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





أما بالنسبة لتظلمات إمتلاك سيارة أو أكثر فيقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد لا يمتلك سيارة وتحديد نوع موديل السيارة إن وجدت و صورة البطاقة التموينية، وبالنسبة لتظلمات إستهلاك كهرباء عالية ، يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط إستهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط إستهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





أما عن تظلمات إستهلاك فاتورة محمول عالية يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها، أما تظلمات الحيازة الزراعية ، يقوم المواطن بتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.





ولتظلمات مصاريف مدارس عالية يتم تقديم شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل أبن، وتظلمات الجمارك العالية ، يقدم شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة و تظلمات ضرائب عالية يقدم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.





على أن يتسلم مكتب التموين التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على موقع تموين دعم مصر، موضحًا به "الرقم القومى رقم المحمول، ونوع التظلم، رقم البطاقة الذكية"، ويقوم مكتب التموين بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديريات التموين، على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة مرفق بها "‪c d‬" ويتم إتخاذ إجراءات فورية لعودة المستحقين للدعم.