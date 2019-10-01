أبرزها الكلاسيكو.. 6 مواجهات نارية تنتظر ريال مدريد في شهر "أكتوبر"

ينتظر فريق ريال مدريد الاسباني عدة مواجهات قوية خلال شهر "أكتوبر" في مختلف البطولات، سواء الدوري الاسباني، أو دوري أبطال أوروبا، وستكون تلك المباريات حاسمة بشكل كبير في مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مع الفريق الملكي خاصة مع تذبذب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز مباريات ريال مدريد خلال شهر "أكتوبر" :-





1- ريال مدريد × كلوب بروج:





يفتتح فريق ريال مدريد مباريات شهر "أكتوبر" بمواجهة قوية أمام فريق كلوب بروج البلجيكي علي ملعبه "سانتياجو برنابيو"، في 1 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





2- ريال مدريد × غرناطة:





يستضيف ريال مدريد فريق غرناطة يوم 5 أكتوبر الجاري علي ملعبه "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الدوري الاسباني، والذي يتصدر ترتيبه حتي الآن برصيد 15 نقطة.





3- ريال مايوركا × ريال مدريد:





يخوض فريق ريال مدريد مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني يوم 19 أكتوبر الجاري أمام فريق ريال مايوركا، علي ملعب الأخير.





4- جالاتا سراي × ريال مدريد:





سيكون ريال مدريد على موعد مع مواجهة نارية أمام فريق جالاتا سراي التركي على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





5- برشلونة × ريال مدريد:





يخوض فريق ريال مدريد مواجهة نارية ضد غريمه التقليدي برشلونة في لقاء الكلاسيكو الاسباني على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الاسباني (الليجا)، وذلك يوم 26 أكتوبر الجاري.





6- ريال مدريد × ليجانيس:



