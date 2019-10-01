البورصات الأوربية تتراجع فى أول جلسات شهر اكتوبر

أغلقت البورصات الأوربية على تراجع بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، أول جلسات شهر أكتوبر بضغط من بعد بيانات التصنيع السلبية في منطقة اليورو.





وتراجعت أسهم المالية بنحو 1.6 بالمائة لتكون أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية.





وتأثرت الأسهم الأوروبية سلباً ببيانات التصنيع السلبية، حيث انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 7 سنوات.





كما سجل النشاط الصناعي في المملكة المتحدة أطول موجة انكماش في 10 سنوات، في حين واصل التضخم في منطقة اليورو التباطؤ أدنى 1 بالمائة خلال الشهر الماضي.





فيما انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة أيضاً لأدنى مستوى في عقد من الزمن هو ما دفع الأسهم الأمريكية للهبوط بشكل ملحوظ خلال التعاملات.





وفي سياق آخر، كذب المستشار التجاري الأمريكي بيتر نافارو أمس التقارير الصحفية التي أشارت إلى عزم إدارة دونالد ترامب إلى شطب الأسهم الصينية من البورصة الأمريكية، وقال إنها "أخبار زائفة".





وعلى صعيد تطورات البريكست صرح وزير المالية البريطاني أمس بأنهم يعدون المملكة المتحدة للبريكست دون اتفاق، "سيكون هناك ترسانة سياسة اقتصادية كاملة إذا احتاجنا لذلك".





وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.3 بالمائة إلى 387.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بالنسبة ذاتها مُسجلاً 12263.8 نقطة.





وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.4 بالمائة عند 5597.6 نقطة، فيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة إلى 7360.3 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.0929 دولار.













وارتفعت معظم مؤشرات البورصات الأوربية بنهاية التعاملات أمس الإثنين، لتحافظ على مكاسبها لشهر سبتمبر، بقيادة قطاع البناء والمواد الخام، بينما كان قطاع الموارد الأساسية أكبر الخاسرين.



وأشارت تقارير صحفية في نهاية الأسبوع الماضي إلي أن الولايات المتحدة تدرس سبل للحد من التدفقات المالية الخاصة بالمستثمرين الأمريكيين إلى الصين، ومن ضمنها شطب الشركات الصينية من بورصة التداول الأمريكية، وهو ما نفت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق.

وتترقب الأسواق انعقاد المباحثات التجارية رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين في شهر أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأنه لن يتنحى عن منصبه حال فشله في تأمين اتفاق لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتباطؤ التضخم في ألمانيا لأدنى مستوى في 3 سنوات، كما تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ عام 2008.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 393.15 نقطة، ليحقق مكاسب شهرية وفصلية بنحو 3.6 بالمائة و 2.1 بالمائة على الترتيب.

كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.7 بالمائة عند 5677.7 نقطة، ليسجل ارتفاعاً شهرياً بنحو 3.6 بالمائة، وصعوداً فصلياً بلغ 2.5 بالمائة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة عند 7408.2 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية بنحو 2.8 بالمائة، بينما تراجع بنسبة 0.2 بالمائة خلال الربع المنتهي اليوم.

فيما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمائة إلى 12428.08 نقطة، ليسجل مكاسب شهرية وفصلية بنحو 4.1 بالمائة و0.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:28 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار نحو 0.3 بالمائة عند 1.0911 دولار.



