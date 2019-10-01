"MBC" تحذف الفيديو المسيء للسعوديين

قامت قناة MBC بحذف مقطع فيديو وصف بـ "المسئ" للسعوديين، وذلك على مسرح أرب قوت تالنت، يعطي صورة سيئة عن المواطنين السعوديين بعدما ظهر مواطن على المسرح مرتديًا حزامًا ناسفًا، ورغم أن المشهد تمثيلي إلا أنه يكرس صورة ذهنية خاطئة عن السعوديين بتصويرهم على أنهم إرهابيين ولديهم خبرة في التفجير، رغم أن الواقع والمجتمع السعودي لا يمت لهذه الصفات بأي بصلة.





يشار إلى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي أثار موجة غضب عارمة بين المواطنين السعوديين، وشنوا هجومًا عنيفًا على القائمين بإدارة القناة، لانتهاكهم قيم المجتمع السعودي التي يحظوا بها ويدركها الجميع، بعدما أوضح المشهد ضيق الأفق وعدم الإحساس بالمسؤولية بعد ظهور “عبث” تلفزيوني وترسيخ فكرة الإرهاب في مشهد أخرج بأيدي سعودية لا تدرك معني تحمل المسؤولية.





جاء ذلك بالتزامن مع مطالبات عدد من الكتّاب بضرورة وجوب محاسبة وإعادة النظر فيما تنتجه قناة إم بي سي، بعدما سخروا من المحتوي الذي عُرض ويمثل سقطة كبيرة لقناة MBC.





وعلق الكاتب خالد السليمان على الفيديو في تغريدة له قائلًا: مشهد يستحق أن يدرس في مادة "السماجة التلفزيونية" في كليات الإعلام والفنون، فيما أضاف الكاتب والناقد الرياضي عبدالعزيز السويد: “استخفاف الدم الزايد مشكلة، هؤلاء لا يعرفون أم لا يهمهم تبعات ما يفعلون تحت غطاء "الفن".





وقال الكاتب محمد الشهري: "اللي شغالين في الإم بي سي وماخذ مكان سعودي أجدر منه يقول لكم السعودي إرهابي ومفخخ نفسه ممكن يطلع لك في أي مكان حتى لو على مسرح للمواهب".