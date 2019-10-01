عاجل.. الزمالك يصدم نجم الفريق الشاب ويتخلى عنه

حرص محمود حسن مهاجم فريق الزمالك الشاب على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير البيضاء بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي.

ونشر اللاعب صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها :

بسم الله الرحمن الرحيم.

حابب أوضح حاجه لجماهير نادي الزمالك.

انا اتصابت يوم 26-6 في مُعسكر اكتوبر ، وفضلت شهرين في موضوع الورق وبنخلص الحاجه و الكلام ده وعملت العملية يوم 22-8-2019 الحمدلله ، رغم ان مجلس الادارة يعلم بوافاة ولدتي يوم العملية وظروفي بعد ما عملت العملية ، وبعد ما رجعت من المانيا طلعت عشان اشكر " سيادة المستشار " ف لقيت كاميرات واطلب مني اني اعمل فيديو اشكر فيه مجلس الادارة و النادي علي العملية ومصاريفها وعملت الفيديو وشكرت النادي اللي خيره عليا".

وأضاف :" بعد ما عملت الفيديو " أ. امير مرتضي " قالي انت مش علي ذمة النادي ، بعد ما لعبت في النادي 17 سنه ، العب يا محمود حاضر اتصعد يا محمود حاضر اطلع بره الاسكور حاضر ، ومكنتش بقدر افتح بوقي عشان خاطر النادي اللي اتربيت فيه واترفضلي 7 اعارات الموسم اللي فات ، ومردتش اتكلم وساكت عشان خاطر انا ابن النادي واهم حاجه استقرار النادي آولا ، كل ده قولت يمكن ارجع تاني بعد ما اخلص الجلسات".

وواصل :" النهارده " أ. احمد مرتضي " كلمني بيقولي انت مش هينفع تاخد فلوس عشان انت مش علي ذمة النادي ، والحاجه الوحيده اللي نقدر نساعدك فيها ان نوديك فرقة لما ترجع في شهر واحد ، وانا كنت ماضي خمس سنين عدي سنتين وكده لسه فاضل في عقدي 3 سنين ، وحتي النادي مدانيش السنه اللي اتصابت فيها ، والنهارده تم الاستغناء عني رسمي. شكرًا نادي الزمالك".

يذكر ان اللاعب كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى التدريبات الخاصة بالفريق، ثم سافر إلى ألمانيا ليخضع لجراحة ناجحة، قبل العودة مرة آخرى إلى مصر.



