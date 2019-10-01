ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مكرم محمد: ترامب "فطن وابن نكته".. وإجراءات عزله حقيقية (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:07 م
Advertisements
مكرم محمد: ترامب فطن وابن نكته.. وإجراءات عزله حقيقية (فيديو)
مكرم محمد أحمد
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك 200 عضو في مجلس النواب الأمريكي وافقوا على عزل الرئيس الأمريكي، وتعتبر رئيسة مجلس النواب عزله أمر هام للحفاظ على الدستور الأمريكي.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محورية، وآرائه قد تبدوا مندفعة في بعض الأحيان، لكنه يملك شجاعة المواجهة، وكما أن لديه خصوم، لديه أيضًا مؤيدين ومتعصبين له، ومعظم مؤيده من الكتلة البيضاء من غير المتعلمين الذين يكرهون المهاجرين، ويشعرون بأن كل مهاجر يحصل على فرصة عمل، كانت من الممكن أن تزيد من أوضاع معيشة البيض الغير مؤهلين.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في بعض الأخطاء، خاصة أنه طلب من الرئيس الأوكراني إعادة محاكمة نجل جون باين أكبر خصومه في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن الرئيس الأمريكي "فطن وابن نكته"، ولذلك تزداد الثقة فيه يومًا بعد يوم، لافتَا إلى أن "ترامب" يحذر من عزله، لأن هذا قد يؤدي إلى حرب أهلية، وأزمات كبيرة لم تحدث منذ آخر حرب أهلية، لكن عزله سيكون إحياءً للدستورية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مكرم محمد احمد مصر عزل دونالد ترامب عزل ترامب دونالد ترامب الرئيس لامريكي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
0
x
18:55
1
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
1
x
18:55
1
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
1
x
17:30
4
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
0
x
19:10
0
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
0
الجونة

DMCA.com Protection Status