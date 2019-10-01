مكرم محمد: ترامب "فطن وابن نكته".. وإجراءات عزله حقيقية (فيديو)
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:07 م
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كساب أحمد
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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك 200 عضو في مجلس النواب الأمريكي وافقوا على عزل الرئيس الأمريكي، وتعتبر رئيسة مجلس النواب عزله أمر هام للحفاظ على الدستور الأمريكي.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محورية، وآرائه قد تبدوا مندفعة في بعض الأحيان، لكنه يملك شجاعة المواجهة، وكما أن لديه خصوم، لديه أيضًا مؤيدين ومتعصبين له، ومعظم مؤيده من الكتلة البيضاء من غير المتعلمين الذين يكرهون المهاجرين، ويشعرون بأن كل مهاجر يحصل على فرصة عمل، كانت من الممكن أن تزيد من أوضاع معيشة البيض الغير مؤهلين.
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في بعض الأخطاء، خاصة أنه طلب من الرئيس الأوكراني إعادة محاكمة نجل جون باين أكبر خصومه في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن الرئيس الأمريكي "فطن وابن نكته"، ولذلك تزداد الثقة فيه يومًا بعد يوم، لافتَا إلى أن "ترامب" يحذر من عزله، لأن هذا قد يؤدي إلى حرب أهلية، وأزمات كبيرة لم تحدث منذ آخر حرب أهلية، لكن عزله سيكون إحياءً للدستورية.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محورية، وآرائه قد تبدوا مندفعة في بعض الأحيان، لكنه يملك شجاعة المواجهة، وكما أن لديه خصوم، لديه أيضًا مؤيدين ومتعصبين له، ومعظم مؤيده من الكتلة البيضاء من غير المتعلمين الذين يكرهون المهاجرين، ويشعرون بأن كل مهاجر يحصل على فرصة عمل، كانت من الممكن أن تزيد من أوضاع معيشة البيض الغير مؤهلين.
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في بعض الأخطاء، خاصة أنه طلب من الرئيس الأوكراني إعادة محاكمة نجل جون باين أكبر خصومه في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن الرئيس الأمريكي "فطن وابن نكته"، ولذلك تزداد الثقة فيه يومًا بعد يوم، لافتَا إلى أن "ترامب" يحذر من عزله، لأن هذا قد يؤدي إلى حرب أهلية، وأزمات كبيرة لم تحدث منذ آخر حرب أهلية، لكن عزله سيكون إحياءً للدستورية.
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