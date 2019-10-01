صفقة نارية.. برشلونة يُحدد بديل لويس سواريز

تخطط إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني في الفترة القادمة، ليكون بديلًا للأورواجوياني لويس سواريز والذي تقدم سنه بشكل كبير، فضلا عن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.





وذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع كرزيستوف بياتيك مهاجم ميلان الإيطالي، ليكون بديلًا للأورجواياني لويس سواريز (32 عامًا)، لتدعيم خط هجوم البرسا في الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة قد يتحرك بشكل رسمي للتفاوض مع إدارة ميلان الإيطالي للحصول على خدمات المهاجم الشاب (24 عامًا)، خاصة وأن عقد اللاعب مع الروسونيري ممتد حتي عام 2023.





وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة مستعد لدفع مبلغ 50 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم البولندي "بياتيك" خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وانضم بياتيك لميلان في يناير الماضي قادماً من جنوى الإيطالي مقابل 35 مليون يورو،وسجل 13 هدفاً في 27 مباراة مع الروسونيري في الموسم الماضي، ليلفت إليه أنظار نادي برشلونة، والذي سيبذل جهودًا كبيرة لضمه الشتاء المقبل، للاستفادة من الإمكانيات الفنية للاعب بالإضافة لصغر سنه.



