أمير شاهين: ردود الفعل حول دوري في "نصيبي وقسمتك 3" أسعدتني

أعرب الفنان الشاب أمير شاهين، عن سعادته بردود الفعل حول دوره في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، تلك القصة التي حملت أسم "اكدب علي شوية"، والتي جسد فيها شخصية شخصية زوج مخلص لكن رغم ذلك لم يسلم من شكوك زوجته، وتتوالي الأحداث.





وأشار أمير إلى سعادته الكبيرة بردود الفعل حول المسلسل بشكل عام، وليس في قصته فقط لأن متعة النجاح في العمل ككل.





وأوضح أمير أنه شارك في بطولة الجزء الأول من خلال قصتين، ولم يحالفه الحظ بالمشاركة في الجزء الثاني، لأن فكرة المسلسل أعتمدت على البطولة النسائية.





يذكر أن مسلسل نصيبي وقسمتك من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري .





وأعلن القائمون على مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" عن بدء عرض حكاية "ع الهادى يازبادى" على شاشة ON E وذلك يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر المقبل الساعة 8.30 مساء، على أن تم عرض حلقاتها أمس على إحدى القنوات العربية.

حكاية ع الهادى يا زبادي" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري بطولة مدحت تيخا، نسرين أمين، حجاج عبد العظيم، إيناس مكي، نبيل عيسي.

وتعرض قناة ON E هذا الأسبوع الحكاية الثالثة من المسلسل والتى تحمل اسم " اكدب عليا شوية " بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج محمد سلامة، بينما انطلق عرض أول حكايات العمل من خلال حكاية"اتفضلوا فى الصالون" والحكاية بطولة حلا شيحة وفراس سعيد وأحمد جمال سعيد وإخراج مصطفى فكرى.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير أو 3 حكايات الأولى "براد شاى" بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى، وتم تصوير الرابعة بعنوان "بدلة جديدة" بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وإخراج محمد جمعة.

قال الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين فى منشور من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إن مع نهاية الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، يكون قد قدم للمشاهدين 33 سيناريو بـ33 حبكة درامية وقصة بـ33 "كاست" من الممثلين.

وأضاف عمرو: "كل سيناريو من دول هو زمن الفيلم السينمائي الفعلي اللي حضراتكم بتشوفوهم في دور العرض أو عند عرضهم على التليفزيون، الحمد لله تنوعت في حكاياتي ما بين الاجتماعي والرومانسي والساسبنس والبوليسي والكوميدي والخيال العلمي والغموض والتشويق والرعب وما وراء الطبيعة".

وتابع "هي دي حكايات نصيبي وقسمتك اللي بكتب فيها حتى اللحظة دى في موسمها الثالث، يمكن البوست ده مبكر شوية بس أنا بكتبه لتشجيع نفسي على مواصلة الكتابة بنفس القدر من الجودة (قدر الامكان)، رغم الضغط النفسي الرهيب الذي أعيشه ولا يعرفه إلا المحيطين بي، أتمنى أن يتواصل اعجاب حضراتكم بما نقدمه في حكايات نصيبي وقسمتك، أنا تعبااااااان قوي يا جدعان".



