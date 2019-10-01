استرداد 111 فداناً من أراضي أملاك الدولة بقريتي "الريان والحامولي" بيوسف الصديق بالفيوم (صور)

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تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة، واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق بالتعاون مع قوات الشرطة، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها التى لم يتم تقديم طلبات لتقنينها بقريتي الريان والحامولي بمركز يوسف الصديق، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد.



تمكنت الحملة من استرداد 111 فدانًا لعدد 15 حالة تعدٍ بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بقريتي الريان، والحامولي بمركز يوسف الصديق، كما تم منح مهلة لعدد 3 حالات لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع وسداد باقى المبالغ المالية المطلوبة.



وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، مشددًا على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.



تمكنت الحملة من استرداد 87 فدانًا لعدد 12 حالة تعدٍ بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق، كما تم منح مهلة لعدد 5 حالات لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع وسداد باقى المبالغ المالية المطلوبة.



وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، وشدد محافظ الفيوم على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.



