"الأسهم السعودية" تنخفض عند مستوى 8052.71 نقطة
شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم
الثلاثاء، إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 144.4 مليون ريال على نحو 2.26 مليون سهم تمت على
ثلاث شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
في حين يتداول السوق السعودية في المناطق
الحمراء عند مستوى 8081 نقطة، إذ يفقد 10 نقاط، بنسبة تراجع بلغت 0.12 في المائة، وبلغت
السيولة المتداولة نحو 2.2 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 98 مليون سهم.
شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات شهر
سبتمبر الماضي إجراء 203 صفقة خاصة على نحو 40.12 مليون سهم من أسهم 50 شركة مدرجة في السوق الرئيسية وبقيمة ناهزت 1.54 مليار ريال .
وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية"
استند على بيانات السوق المالية السعودية، فقد بلغت أكبر صفقة خلال الفترة على أسهم
شركة الاتصالات بنحو 230.5 مليون ريال وبعدد 9 صفقات، تلاها صفقة على أسهم مصرف الراجحي
وبنحو 184.2 مليون ريال وبعدد 6 صفقات، فيما أتى ثالثا من حيث قيمة الصفقة شركة سابك
والتي بلغت قيمتها نحو 80.03 مليون ريال عبر 3 صفقات .
وكانت قيمة الصفقات الخاصة خلال تعاملات الشهر السابق (أغسطس الماضي) نحو 7.73 مليار ريال توزعت على 212 صفقة ونحو 166.2 مليون سهم.
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