قناة اقرأ ترعى معرض عمان الدولي للكتاب وتقدم للزوار تجارب أداء أمام الكاميرا
كعادتها تشارك قناة اقرأ الفضائية في معرض الكتاب الدولي ال19 في العاصمة الأردنية عمان والذي تستمر فعالياته حتى يوم ٥ أكتوبر الجاري.
يتخلل المعرض تغطية موسعة لكافة الأنشطة
والفعاليات التي ستقام في المعرض، كما تقدم
قناة اقرأ العديد من الفعاليات والتغطيات الخاصة بالمعرض والتي سيتم نقلها عبر
الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي اولاً بأول لوضع مشاهدينا الكرام في أجواء المعرض
كاملة. كما تقدم القناة العديد من فرص تجارب الأداء لزوار المعرض، تتيح لهم من خلالها الوقوف أمام الكاميرا بهدف اختبار قدراتهم وإظهار
مواهبهم الإعلامية.
في وقت سابق: أعلنت منذ أسابيع قناة اقرأ دعم المواهب
الفنية الشابة، بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، شركة اقرأ الإعلامية
ومعهد الثقافة والفنون للتدريب "ثقف". وبدأت قناة اقرأ ١٤ أغسطس الماضي بعرض أول
مسرحية بعنوان "الفيل جاي" التي أعدها وأخرجها الفنان السعودي، خالد الحربي،
عن مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" للكاتب الكبير سعدالله ونوس. وفي إطار المبادرة نفسها، قامت القناة بعرض
باقة من الأفلام الحديثة، منها فيلم "الشبك" للمخرج هاني حامد، وفيلم
"نقطة نهاية السطر" للمخرج والفنان سلطان عبد الرحمن، كما قامت القناة بعرض فيلم "صرخة الظلام"
للمخرج هاني حامد، وفيلم "مس" للمخرج محمد العنبتاوي. من ناحية أخرى عرضت القناة مؤخرا مجموعة
من البرامج المباشرة والمسجلة من السعودية، لإلقاء الضوء على الجهود المقدمة من الحكومة
السعودية، لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، وعرض تقارير حية من الأراضي المقدسة، من
خلال برنامج "يوميات الحج" الذي يقدمه إيهاب جاها، برنامج "معا في الحج"
، تقديم مراد كحيلي ومحمد أبو الفتوح، بالإضافة إلي برامج "أيام معلومات"
، تقديم أنور العسيري والشيخ أحمد حمودة، وبرنامج "عيش الحرم" الساعة، تقديم
عبد العزيز الزهراني، بالإضافة إلى برنامج "لقاء خاص" الذي يقدمه عماد فؤاد.
في وقت سابق:
أعلنت منذ أسابيع قناة اقرأ دعم المواهب
الفنية الشابة، بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، شركة اقرأ الإعلامية
ومعهد الثقافة والفنون للتدريب "ثقف".
وبدأت قناة اقرأ ١٤ أغسطس الماضي بعرض أول
مسرحية بعنوان "الفيل جاي" التي أعدها وأخرجها الفنان السعودي، خالد الحربي،
عن مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" للكاتب الكبير سعدالله ونوس.
وفي إطار المبادرة نفسها، قامت القناة بعرض
باقة من الأفلام الحديثة، منها فيلم "الشبك" للمخرج هاني حامد، وفيلم
"نقطة نهاية السطر" للمخرج والفنان سلطان عبد الرحمن،
كما قامت القناة بعرض فيلم "صرخة الظلام"
للمخرج هاني حامد، وفيلم "مس" للمخرج محمد العنبتاوي.
من ناحية أخرى عرضت القناة مؤخرا مجموعة
من البرامج المباشرة والمسجلة من السعودية، لإلقاء الضوء على الجهود المقدمة من الحكومة
السعودية، لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، وعرض تقارير حية من الأراضي المقدسة، من
خلال برنامج "يوميات الحج" الذي يقدمه إيهاب جاها، برنامج "معا في الحج"
، تقديم مراد كحيلي ومحمد أبو الفتوح، بالإضافة إلي برامج "أيام معلومات"
، تقديم أنور العسيري والشيخ أحمد حمودة، وبرنامج "عيش الحرم" الساعة، تقديم
عبد العزيز الزهراني، بالإضافة إلى برنامج "لقاء خاص" الذي يقدمه عماد فؤاد.