قناة اقرأ ترعى معرض عمان الدولي للكتاب وتقدم للزوار تجارب أداء أمام الكاميرا

كعادتها تشارك قناة اقرأ الفضائية في معرض الكتاب الدولي ال19 في العاصمة الأردنية عمان والذي تستمر فعالياته حتى يوم ٥ أكتوبر الجاري.

يتخلل المعرض تغطية موسعة لكافة الأنشطة والفعاليات التي ستقام في المعرض، كما تقدم قناة اقرأ العديد من الفعاليات والتغطيات الخاصة بالمعرض والتي سيتم نقلها عبر الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي اولاً بأول لوضع مشاهدينا الكرام في أجواء المعرض كاملة. كما تقدم القناة العديد من فرص تجارب الأداء لزوار المعرض، تتيح لهم من خلالها الوقوف أمام الكاميرا بهدف اختبار قدراتهم وإظهار مواهبهم الإعلامية.



