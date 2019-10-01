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القيادة تعزي الرئيس الهندي في ضحايا الأمطار الغزيرة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:22 م
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القيادة تعزي الرئيس الهندي في ضحايا الأمطار الغزيرة
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الفجر السعودي
 
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تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخالص التعازي والمواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال الهند.


وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذ المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند.


وقال ولي العهد: "بلغني نبأ الوفيات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الهند الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة".


ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة في شرق الهند إلى قرابة 140 قتيلا، فيما غمرت المياه مستشفيات ومدارس، وفق ما أعلنه مسؤولون هنود اليوم الثلاثاء.

 

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، أن مستشفيات ومناطق سكنية عائمة في مياه الأمطار، واضطرت السلطات لنقل 900 سجين من منطقة باليا بولاية (أوتار براديش)، لضمان سلامتهم وصحتهم، بعد أن غمرت مياه الأمطار سجنهم.

 

واستخدم أهالي (باتنا) عاصمة ولاية (بيهار) التي يسكنها نحو مليوني نسمة، قوارب النجاة لمغادرة منازلهم، ورغم توقف هطول الأمطار، لا تزال مساحات واسعة من المدينة غارقة بالمياه، وأُغلقت المدارس والمتاجر.

 

وكانت دائرة الأرصاد الهندية، ذكرت أن فصل الأمطار الحالي هو الأكثر غزارة منذ 1994، وصنفته بأنه (فوق المعتاد)، ويستمر موسم الأمطار السنوي عادة من يونيو حتى سبتمبر، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في التساقط على مناطق عدة من الهند.

 

وأفاد مسؤولون حكوميون في الهند بأنه خلال الأيام الأربعة الماضية، لقي 111 شخصا حتفهم بولاية أوتار براديش و28 آخرون بولاية بيهار المجاورة.


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