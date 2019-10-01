"فشل مُخطط الثالثة عصرًا".. الشعب المصري يصفع المقاول الأجير محمد علي

وجه الشعب المصري، عدة ضربات موجعة، وصفعات كثيرة للمقاول الأجير محمد علي، بعد فشل دعوته لتظاهر الشعب ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن دعواته التحريضية لتخريب البلاد، حيث أصيب بحالة من الجنون والهلع.





فشل دعوات التظاهر

تعمد المقاول الهارب محمد علي، إلصاق التهم بالقوات المسلحة، للتغطية على فساده، حيث يمتلك ست شركات وليس شركة واحدة كما يدعي، إذ استعان بأسماء شركاء وهميين في شركاته للحصول على قروض ومشروعات بالباطل، فضلًا عن إدانته للضرائب بـ 275 مليون جنيه.





ورغم فساده المالي، إلا أنه نصب نفسه متحدثًا باسم الشعب المصري، فتارة يحدد موعدًا لتظاهر الشعب ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتارة أخرى يطلق أحاديث وتهم لمؤسسات الدولة دون مستندًا أو دليلًا واحدًا.





وبالأمس، دعا المفلس محمد علي، الشعب المصري، للخروج في الشوارع والميدان والتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أسماها ثورة شعب، وبين الدقيقة والأخرى، يطلق هاشتاجًا يطالب الشعب بالتظاهر، ولكن المفاجأة حينما فشلت جميع تحركاته والتزم الجميع بالذهاب للعمل، دون الالتفات إلى دعوته الخبيثة كمحاولة للوقيعة بين أبناء الشعب المصري.





فشل الدعوة الأولى

وسابقًا، أطلق المقاول الهارب محمد علي، سلسلة من الفيديوهات عبر هاتفه المحمول، تهاجم الدولة المصرية، بزعمه أن هناك إهدار للمال العام، دون تقديم دلائل أو مستندات.





ومع استمرار الفيديوهات، أطلق محمد علي أولى دعواته للتظاهر في شوارع مصر لتكون في يوم مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، حيث تفاجئ بانتهاء المباراة بفوز الأهلي وتنطلق جماهيره في الشوارع احتفالًا بأولى بطولات الموسم الجديد، بعيدًا كل البعد عن دعوات التخريب والفوضى والتظاهر.





فشل جمعة الخلاص

ودعا محمد علي، خلال الأسبوع الماضي إلى الخروج في مظاهرات "مليونية" على حد تعبيره، مطلقًا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "جمعة الخلاص"، لكن أطلق الشعب المصري، هاشتاجًا آخر، "لا للفوضى"، في إطار دعم الأمن والاستقرار، كما أطلق عددًا من المحللين بالخليج على تلك الجمعة "جمعة الخلاص من الإخوان".





وفي إطار كشف مخططات المقاول الخبيثة، خرج الآلاف من المصريين في مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في منطقة المنصة بمدينة نصر بالقاهرة حيث أقيمت سلسلة من العروض والفقرات أحياها الفنانون محمد فؤاد ومحمد رمضان ومحمود الليثي ومحمد نور، وشارك في الاحتفال عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة والنواب وأعضاء عدد من الأحزاب.





وشارك الآلاف من المصريين في الاحتفالية المميزة رافعين أعلام مصر بهتافات مؤيدة للرئيس والجيش، ضاربين بعرض الحائط كافة الدعوات التي حاولت النيل من مصر ورئيسها وجيشها.





إفلاس المقاول الهارب

وبعد فشل دعوات التظاهر التي أطلقها على مدار الأيام الماضية، أصيب المقاول الفاشل، بحالة من الهلع، حيث تناسى قدرة الشعب المصري ووعيه، بما يثار حوله من مؤامرات لتخريب البلادة، بإثارة الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد.





وخرج المقاول الفاشل، في فيديو جديد، محاولًا إخفاء فشله، في حشد المواطنين ضد النظام، وأن المخطط لم ينتهي، مستمرًا في دعوته التحريضية، بإثارة الوقيعة والفتنة، بين الشعب المصري، لكن الشعب كشف الأمر.





ونظرًا لحرص الشعب المصري، على أمن واستقرار وطنه، فإنه أفشل مخططات المقاول الفاشل وقنوات الإخوان الإرهابية، حيث صفع هؤلاء، بخروجه في مسيرات حاشدة، داعمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.





الفيديوهات المفبركة، التي تستهدف إثارة الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، فإن الشعب المصري، أصبح أكثر وعيًا، وحرصًا على أمن واستقرار وطنه، حيث خرج حشدًا أكثر قوة وصلابة مؤيد للاستقرار ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، حيث تم الإعلان عن احتفالية ستقام عند المنصة للتأكيد أمام العالم على أن الشعب المصري لن ينجر إلى فخ التظاهرات.



