أرامكو تخطط لدفع أرباح أساسية بقيمة 75 مليار دولار في عام 2020

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قالت شركة أرامكو السعودية إنها ستدفع توزيعات أرباح أساسية بقيمة 75 مليار دولار في عام 2020، وذلك في نظرة عامة على الشركة تم نشرها على موقعها على الإنترنت.



وقالت الشركة في أغسطس أن الشركة دفعت توزيعات أرباح خاصة بقيمة 20 مليار دولار في النصف الأول من العام على خلفية "أداء مالي قوي بشكل استثنائي" في عام 2018.



وقالت يوم الإثنين إنه إذا انخفض إجمالي توزيعات الأرباح إلى ما دون 75 مليار دولار بين عامي 2020 و2024، فسوف يعطي الأولوية للمدفوعات للمساهمين غير الحكوميين.



وتعتزم الشركة الإعلان عن عزمها طرح أسهمها في وقت لاحق من هذا الشهر بهدف بيع الأسهم في بورصة الرياض في شهر نوفمبر، حسبما أفادت بلومبرج.



وقالت مصادر أن أرامكو تعتزم اختيار حوالي 15 مسجلًا.



أيضا، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الذراع التجارية، وإبراهيم البوعينين، الاثنين شركة النفط العملاقة أعادت إنتاج النفط الكامل والقدرة على المستويات التي كانت عليها قبل هجمات على منشآتها في سبتمبر 14.



وطاقة انتاج النفط تم ترميمه على 25 سبتمب، وقال في مؤتمر في مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



واستهدفت الهجمات مصنعي بقيق والخريص، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والحرائق والأضرار التي أدت إلى خفض الإنتاج الخام لأكبر مصدر للنفط في العالم إلى النصف، وذلك بإغلاق 5.7 مليون برميل من الإنتاج.

