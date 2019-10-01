عبد الدايم: "مسرح الجنوب" حقق نجاحا كبيرا

أكدت د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية، أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، حقق نجاحاً كبيراً، وأصبح له تأثير ملحوظ على أرض الواقع خاصة بعد إتجاهه لتقديم العروض المسرحية في القرى والنجوع، وإهتمامة بالورش التدريبية وتطويرها؛ لصقل مواهب الشباب وكذلك اهتمام المهرجان بالتراث والموروثات الشعبية والمحافظة عليه من خلال تسجيله وتوثيقه سواء كان التراث المصري أو الأجنبي.

ومن جانبه قال اللواء حسن خلاف رئيس شرف المهرجان أن د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة هي أحد أهم أسباب نجاح المهرجان برعايتها، ودعمها المطلق، وإهتمامها الكبير بفعالياته ؛مضيفاً أن وزيرة الثقافة أبدت إعجابها بخطة تطوير المهرجان في دورته الخامسة والتي تقام خلال شهر إبريل المقبل.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس إتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان : أن وزيرة الثقافة كانت تتابع يومياً ما يحدث في المهرجان، وتزيل أى عائق قد يواجه إدارة المهرجان حتى حقق المهرجان هذا النجاح الكبير بفضل دعمها، وإهتمامها بشباب الأقاليم، ونشر الثقافة، والإهتمام بتنمية مواهبهم الفنية والثقافية.

جاء هذا خلال تكريم إدارة المهرجان للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إعترافا بدورها الكبير والرائع في دعم المهرجان.