عبد الدايم: "مسرح الجنوب" حقق نجاحا كبيرا
أكدت د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية، أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، حقق نجاحاً كبيراً، وأصبح له تأثير ملحوظ على أرض الواقع خاصة بعد إتجاهه لتقديم العروض المسرحية في القرى والنجوع، وإهتمامة بالورش التدريبية وتطويرها؛ لصقل مواهب الشباب وكذلك اهتمام المهرجان بالتراث والموروثات الشعبية والمحافظة عليه من خلال تسجيله وتوثيقه سواء كان التراث المصري أو الأجنبي.
ومن جانبه قال اللواء حسن خلاف رئيس شرف
المهرجان أن د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
هي أحد أهم أسباب نجاح المهرجان برعايتها، ودعمها المطلق، وإهتمامها الكبير بفعالياته
؛مضيفاً أن وزيرة الثقافة أبدت إعجابها بخطة تطوير المهرجان في دورته الخامسة والتي
تقام خلال شهر إبريل المقبل.
وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس إتحاد
المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان : أن وزيرة
الثقافة كانت تتابع يومياً ما يحدث في المهرجان، وتزيل أى عائق قد يواجه إدارة المهرجان
حتى حقق المهرجان هذا النجاح الكبير بفضل دعمها، وإهتمامها بشباب الأقاليم، ونشر الثقافة،
والإهتمام بتنمية مواهبهم الفنية والثقافية.
جاء هذا خلال تكريم إدارة المهرجان للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إعترافا بدورها الكبير والرائع في دعم المهرجان.
اقرأ أيضًا: وزير الثقافة تسلم جائزة جومو
كينياتا بمعرض نيروبي الدولي للكتاب لحكماء حامل الصولجا سلمت الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
في ختام فعاليات معرض نيروبي الدولي للكتاب جائزة "جومو كينياتا" لمركز الكتاب
المدرسي والتي تعد أحد أهم الجوائز الادبية في كينيا وفاز بها كتاب ( حكماء حامل الصولجان
) للمؤلف (موتو وا جيثوا ) الصادر عن دار لونجهورن
للنشر وقيمتها ٣٠٠الف شلن وهو ما يعادل ثلاثة آلاف دولار. وذلك
في حضور خالد الابيض سفير مصر بنيروبى والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة
المصرية العامة للكتاب ولورانس نجاجي رئيس الجمعية الكينية للناشرين وأمين صندوق اتحاد
الناشرين الأفارقة ودور النشر الكينية والدولية. وأعربت الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن سعادتها بالمشاركة الأولى لجمهورية مصر العربية في معرض
نيروبي الدولى للكتاب، والذى يأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتقديرها باختيارها
ضيف الشرف وتسليم جائزة جومو كينياتا ، التي
تحمل اسم أول رئيس لدولة كينيا وأضافت أن التواجد المصرى في معرض نيروبي الدولى للكتاب،
يعد تعزيزًا للروابط المشتركة التي تجمع الشعبين المصرى والكيني في شتى مجالات الثقافة
والفنون واختتمت كلمتها بان نهر النيل شريان
للحياة وصانع حضارتنا يربط بيننا من المنبع كينيا إلى المصب مصر والثقافة هي جسر التواصل
بين شعوبنا. ومن جانبه ثمن لورانس نجاجي مشاركة مصر في المعرض
ووصفها بالإضافة الحقيقة في مجالات الفكر والمعرفة الافريقية وأضاف أن حضور وزيرة ثقافة
مصر اثري هذا المحفل الافريقي الدولي وأشار أن الوفد الكيني الذي شارك في اليوبيل الذهبي
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الماضي حمل رسالة هامة إلى الشعب الكيني أن الشعب
المصري يسجل تاريخ معرض الكتاب الذي تفاعل معه
٣ مليون زائر مؤكدا على ريادة الثقافة المصرية بما تملكة من مفرادات في الفكر
والابداع قائلا عندما تستطيع التحكم في عقول المجتمع بالكتاب فأنت ترسم خطة لمستقبل
وطنك. وصرح الدكتور هيثم الحاج علي أن الهيئة
المصرية العامة للكتاب بصدد الإعداد لإصدار كتاب للطفل عن أحد رموز التاريخ الكيني
توم بويا الاب الروحي للتعليم في كينيا باللغة العربية والسواحيلية بالتعاون مع فنانين
كينيين على أن يكون بداية لسلسلة كتب عن رموز القارة السمراء. وفي ختام الاحتفال تبادل الجانبين المصري
والكيني الهدايا التذكارية التي تعبر عن تراث وثقافة البلدين. يذكر أن جائزة (جومو كينياتا) تحمل اسم
أول رئيس لدولة كينيا وتعد الأهم فى مجال الأدب بالبلاد وتقدمها جمعية ناشرى كينيا
، منحت لأول مرة عام 1974 تحت اسم جومبو كيناتا ثم تسبب ضعف الموارد المالية فى توقفها
حتى إعاد تمويلها مركز الكتب بكينيا وتم تسليمها مجدداً عام 1992 على أن تقدم كل عامين
تزامناً مع معرض نيروبى الدولى للكتاب ، وفى عام 2015 تم تغيير الاسم الرسمى لها ليصبح
جائزة جومو كينياتا لمركز الكتب المدرسية .
اقرأ أيضًا:
وزير الثقافة تسلم جائزة جومو
كينياتا بمعرض نيروبي الدولي للكتاب لحكماء حامل الصولجا
سلمت الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
في ختام فعاليات معرض نيروبي الدولي للكتاب جائزة "جومو كينياتا" لمركز الكتاب
المدرسي والتي تعد أحد أهم الجوائز الادبية في كينيا وفاز بها كتاب ( حكماء حامل الصولجان
) للمؤلف (موتو وا جيثوا ) الصادر عن دار لونجهورن
للنشر وقيمتها ٣٠٠الف شلن وهو ما يعادل ثلاثة آلاف دولار.
وذلك
في حضور خالد الابيض سفير مصر بنيروبى والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة
المصرية العامة للكتاب ولورانس نجاجي رئيس الجمعية الكينية للناشرين وأمين صندوق اتحاد
الناشرين الأفارقة ودور النشر الكينية والدولية.
وأعربت الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن سعادتها بالمشاركة الأولى لجمهورية مصر العربية في معرض
نيروبي الدولى للكتاب، والذى يأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتقديرها باختيارها
ضيف الشرف وتسليم جائزة جومو كينياتا ، التي
تحمل اسم أول رئيس لدولة كينيا وأضافت أن التواجد المصرى في معرض نيروبي الدولى للكتاب،
يعد تعزيزًا للروابط المشتركة التي تجمع الشعبين المصرى والكيني في شتى مجالات الثقافة
والفنون واختتمت كلمتها بان نهر النيل شريان
للحياة وصانع حضارتنا يربط بيننا من المنبع كينيا إلى المصب مصر والثقافة هي جسر التواصل
بين شعوبنا.
ومن جانبه ثمن لورانس نجاجي مشاركة مصر في المعرض
ووصفها بالإضافة الحقيقة في مجالات الفكر والمعرفة الافريقية وأضاف أن حضور وزيرة ثقافة
مصر اثري هذا المحفل الافريقي الدولي وأشار أن الوفد الكيني الذي شارك في اليوبيل الذهبي
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الماضي حمل رسالة هامة إلى الشعب الكيني أن الشعب
المصري يسجل تاريخ معرض الكتاب الذي تفاعل معه
٣ مليون زائر مؤكدا على ريادة الثقافة المصرية بما تملكة من مفرادات في الفكر
والابداع قائلا عندما تستطيع التحكم في عقول المجتمع بالكتاب فأنت ترسم خطة لمستقبل
وطنك.
وصرح الدكتور هيثم الحاج علي أن الهيئة
المصرية العامة للكتاب بصدد الإعداد لإصدار كتاب للطفل عن أحد رموز التاريخ الكيني
توم بويا الاب الروحي للتعليم في كينيا باللغة العربية والسواحيلية بالتعاون مع فنانين
كينيين على أن يكون بداية لسلسلة كتب عن رموز القارة السمراء.
وفي ختام الاحتفال تبادل الجانبين المصري
والكيني الهدايا التذكارية التي تعبر عن تراث وثقافة البلدين.
يذكر أن جائزة (جومو كينياتا) تحمل اسم
أول رئيس لدولة كينيا وتعد الأهم فى مجال الأدب بالبلاد وتقدمها جمعية ناشرى كينيا
، منحت لأول مرة عام 1974 تحت اسم جومبو كيناتا ثم تسبب ضعف الموارد المالية فى توقفها
حتى إعاد تمويلها مركز الكتب بكينيا وتم تسليمها مجدداً عام 1992 على أن تقدم كل عامين
تزامناً مع معرض نيروبى الدولى للكتاب ، وفى عام 2015 تم تغيير الاسم الرسمى لها ليصبح
جائزة جومو كينياتا لمركز الكتب المدرسية .