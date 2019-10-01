مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي؛ بالجولة الثانية للدوري الممتاز.





وقرر فايلر استبعاد المالي أليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ وحسين السيد لأسباب فنية فيما تم استبعاد محمد محمود وكريم نيدفيد ومروان محسن للإصابة.





وضمت قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة العجلات الحربية كلا من:-









شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.









ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق اليوم؛ قبل مواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الأربعاء؛ على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.











