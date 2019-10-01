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زلزال في برشلونة بسبب محامي نيمار

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:34 م
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زلزال في برشلونة بسبب محامي نيمار
محامي نيمار
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الفجر الرياضي
 
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نشب صراع بين خوان دي ديوس كريسبو محامي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع نادي برشلونة الإسباني.

 

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن كريسبو رفع قضية ضد برشلونة للحصول على حقوق أريدو بريدا، المستشار الرياضي السابق لبرشلونة، بداعي أن الأخير تم إنهاء عقده بطريقة غير عادلة.

 

وكان خوان دي ديوس كريسبو هو من تكفل بإيداع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، ليرحل إلى سان جيرمان في صيف 2017.

 

ويطالب بريدا بالحصول الأموال المنصوص عليها في عقده مع برشلونة، والذي كان يتبقى فيه 3 سنوات.

 

يذكر أن برشلونة جدد ارتباطه مع بريدا لمدة 5 سنوات في عام 2017، قبل أن يتم إنهاء العقد في الصيف الماضي.

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