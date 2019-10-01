زلزال في برشلونة بسبب محامي نيمار
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:34 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
نشب صراع بين خوان دي ديوس كريسبو محامي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع نادي برشلونة الإسباني.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن كريسبو رفع قضية ضد برشلونة
للحصول على حقوق أريدو بريدا، المستشار الرياضي السابق لبرشلونة، بداعي أن الأخير تم
إنهاء عقده بطريقة غير عادلة.
وكان خوان دي ديوس كريسبو هو من تكفل بإيداع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي
في عقد نيمار مع برشلونة، ليرحل إلى سان جيرمان في صيف 2017.
ويطالب بريدا بالحصول الأموال المنصوص عليها في عقده مع برشلونة، والذي كان
يتبقى فيه 3 سنوات.
يذكر أن برشلونة جدد ارتباطه مع بريدا لمدة 5 سنوات في عام 2017، قبل أن يتم
إنهاء العقد في الصيف الماضي.
Advertisements
- دي ماريا يرحب بالانضمام لبرشلونة
- مفاجأة.. رابطة الدوري الإسباني ترفض فسخ تعاقد نيمار مع برشلونة
- برشلونة يعلن حصوله على 222 مليون يورو وكسر عقد نيمار في بيان رسمي
- كيف ساهم "محامي" الزمالك في رحيل "نيمار" عن برشلونة
- أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم صفقة جديدة ونجم الفريق يريد اللعب بجانب نيمار وميسي يحدد شرطه لتجديد تعاقده
- مفاجأة.. ميسي يرفض التجديد لبرشلونة إلا بعودة هذا اللاعب
- أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطالب بعودة صديقه للبرسا من أجل التجديد وصفقة القرن مهددة بالضياع بسبب ريال مدريد
- نيمار يطعن ريال مدريد ويتجه إلى برشلونة.. تعرف على التفاصيل
- عاجل.. خطوة مفاجأة تقرب نيمار من برشلونة
- أخبار برشلونة اليوم| الخليفي يطعن الريال من أجل البرسا وسرقة صفقة زيدان وتفاصيل عقد نيمار الخرافي مع البلوجرانا
المزيد عن: نيمار نادي برشلونة برشلونة اخبار برشلونةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر