"بجمبوست بيج".. نيرمين الفقى تتألق في أحدث ظهور لها



يشار أن نيرمين قد تم تكريمها مؤخرا من قبل مهرجان القنوات الفضائية عن دورها فى مسلسل "أبو العروسة".



نيرمين تخطت أحزانها سريعا

واستطاعت الفنانة نرمين الفقي، خلال الفترة الماضية تجاوز أحزانها؛ بعد وفاة خالها، التي نشرت صورة تجمعها به وقامت فيها بنعيه، وكانت تعيش قبلها في صدمة أخرى؛ وهى موت صديقها الفنان فاروق الفيشاوي.





لمحات من حياتها الشخصية

ولدت نيرمين الفقى في الاسكندرية عام 1972م، تخرجت من كلية التجارة،وقامت بالعمل في مجال الإعلانات التجارية.



أول عمل قامت به كان مسلسل "رد قلبي" عام 1998م.



شاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومن أبرز أعمالها على: مسلسل "بنات عمري" ، "ورد النيل" ، "أحلامنا الحلوة"،"الليل و آخره"،"عرب لندن"،"أبو العروسة" .



وقدمت مسرحيات منها"دستور يا أسيادنا"،"أنا ومراتي ومونيكا"،"بحار الغربة".

نشرت الفنانة نيرمين الفقى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت نيرمين فى الصورة وهى جالسة على أحد السلالم، و ترتدى جامبوست مفتوح من منطقة الصدر، و بأكمام قصيرة، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها .يشار أن نيرمين تغيبت عن المشاركة فى الماراثون الرمضانى الماضى، وآخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل "أبو العروسة"، حيث جسدت من خلاله شخصية "عبير"، زوجة جابر الذى قام بدوره الفنان مدحت صالح،وحقق الجزء الأول والثانى من مسلسل "أبو العروسة" نسب مشاهدة عالية.و أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل تناقشت المشاكل بين الآباء والأبناء داخل الأسرة المصرية ، وذلك لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، و المسلسل يسلط الضوء على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وكيف تغيرت شخصية الموظف المصرى فى الفترة الأخيرة.والمسلسل كان ينتمى إلى نوعية الدراما المطولة 120حلقة تم عرضهم على جزئين، وشارك فى بطولته كلا من سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، كارولين عزمى، محمود حجازى، أحمد صيام،ميدو عادل، ولاء الشريف، وأخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.