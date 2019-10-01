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حيلة سرية في نظام "iOS 13" تتيح حذف الرسائل بطريقة سريعة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:08 م
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حيلة سرية في نظام iOS 13 تتيح حذف الرسائل بطريقة سريعة
iOS 13
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كشف موقع "آي أو إس جادجيتس" التقني المتخصص، عن حيلة سرية جديدة موجودة في هواتف "آيفون" التي تعمل بنظام تشغيل "iOS 13"، تتيح من خلالها حذف الرسائل والبريد الإلكتروني، بطريقة سريعة في هواتف “آيفون”.

يعاني الكثير من مستخدمي هواتف “آيفون” في حذف مجموعة من الرسائل سواء أكانت رسائل نصية أو على البريد الإلكتروني؛ لأنه يحتاج إلى مسح كل رسالة على حدة، أو تحديد الرسالة بالضغط المطوّل عليها، وتكرار تلك التجربة، ثم النقر عليها جميعًا بالحذف إلى سلة المهملات.

لكن نظام تشغيل “آي أو إس 13” أضاف خاصية جديدة أو كما أطلق عليها الموقع “حيلة ذكية سرية”، تجعل تلك العملية أسهل وأسرع بكثير.

وتعمل تلك الطريقة عن طريق الضغط المطول بأصبعين؛ واحد على الرسائل، والآخر بسحب لأعلى أو لأسفل، وتحديد الرسائل التي ستقوم بالسحب عليها، ثم الضغط على حذفها، عن طريق سحبها يمينًا أو يسارًا على حسب اللغة التي تستخدمها.

وتعمل تلك الخاصية على رسائل “آي ميسدج”، أو البريد الإلكتروني الخاصة بأبل، أو تطبيقات التراسل الفوري مثل “تيليغرام” و”واتساب” و”فيسبوك ماسنجر”.

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المزيد عن: هواتف ايفون مسح رسائل واتساب مسح رسائل فيس بوك رسائل البريد الإلكتروني iOS 13
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