رسالة قوية من رئيس البرلمان إلى السيسي بأول جلسات الانعقاد الأخير

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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن الجلسة اليوم هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.



وأضاف "عبد العال"، أن هذا رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، وتابع: "نهدف لحملة وطنية لدعم القيادة السياسية"، موجهًا رسالة للرئيس قائلا: "نحن معك ووراءك داعمين وأرواحنا على أكفنا دفاعا عن الوطن الغالي".



وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.



كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.

