أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في الأسواق.. تراجع سعر الحديد العالمي

اسعار الحديد تتصدر محرك بحث "جوجل" في مصر، بعدما تراجعت اسعار الحديد بشكل كبير في السوق المصري، وفيما يبلي نقدم لكم اسعار الحديد المحلية اليوم الثلاثاء مع بداية تعاملات اليوم 1 أكتوبر، وفقًا لأسعار الجملة.





اسعار الحديد اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019





سعر حديد المصريين 11600 جنيها للطن.

سعر حديد عز 11750 جنيها للطن.

سعر حديد العتال 11700 جنيها للطن.

سعر حديد عطية 11650 جنيها للطن.

سعر حديد بشاي 11700 جنيها للطن.

سعر حديد المراكبي 11750 جنيها للطن.

سعر حديد سرحان 11550 جنيها للطن.

سعر حديد المعادي 11450 جنيها للطن.

استقرار اسعار الحديد المحلي اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019.. و تراجع سعر الحديد العالمي

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر سبتمبر الجاري، ولكن مطلع شهر أكتوبر الجاري ستشهد أسعار الحديد المحلي انخفاض كبير ، بسبب انخفاض السعر العالمي للخام الحديد "بليت" وتراجع الطلب على مواد البناء بصفة عامة.



