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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في الأسواق.. تراجع سعر الحديد العالمي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في الأسواق.. تراجع سعر الحديد العالمي
حديد مسلح - صورة أرشيفية
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اسعار الحديد تتصدر محرك بحث "جوجل" في مصر، بعدما تراجعت اسعار الحديد بشكل كبير في السوق المصري، وفيما يبلي نقدم لكم اسعار الحديد المحلية اليوم الثلاثاء مع بداية تعاملات اليوم 1 أكتوبر، وفقًا لأسعار الجملة.

اسعار الحديد اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

سعر حديد المصريين 11600 جنيها للطن.

سعر حديد عز 11750 جنيها للطن.

سعر حديد العتال 11700 جنيها للطن.

سعر حديد عطية 11650 جنيها للطن.

سعر حديد بشاي 11700 جنيها للطن.

سعر حديد المراكبي 11750 جنيها للطن.

سعر حديد سرحان 11550 جنيها للطن.

سعر حديد المعادي 11450 جنيها للطن.

استقرار اسعار الحديد المحلي اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019.. وتراجع سعر الحديد العالمي

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر سبتمبر الجاري، ولكن مطلع شهر أكتوبر الجاري ستشهد أسعار الحديد المحلي انخفاض كبير، بسبب انخفاض السعر العالمي للخام الحديد "بليت" وتراجع الطلب على مواد البناء بصفة عامة.

وتتراجع أسعار الحديد العالمية منذ أوائل شهر يونيو الماضي، والسبب هو انخفاض أسعار الخردة والبليت عالميًا، حيث وصل سعر طن الخردة الآن إلى 220 دولارًا بدلا من 235 دولارًا منتصف الشهر الجاري، وسعر طن البليت إلى 370 دولارًا، بدلا من 400 دولار منتصف الشهر الجاري.
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