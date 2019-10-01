محمد هنيدي يرد على ظهوره مع إعلامي إسرائيلي

رد الفنان محمد هنيدي، على أحد مستخدمي موقع "تويتر" بعد أن انتقده الأخير على ظهوره في صورة مع إعلامي فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية في مهرجان الجونة السينمائي.





وكان أحد مستخدمي "تويتر قد كتب تغريدة على "تويتر" تظهر صورة الفنان، محمد هنيدي، برفقة الإعلامي الإسرائيلي الجنسية، شادي بلان، وكتب في التغريدة " مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي.. دا أنا بحبك والله".





ورد "هنيدي" على تلك التغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال: "انا ماعرفش مين اصلا ده .. انا اتصورت مع الاف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وانا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلّع بطاقتك".



يشار أن إدارة مهرجان الجونة قامت بتكريم الفنان محمد هنيدي،وذلك فى ختام المهرجان، وقام الفنان أحمد السقا بتقديم درع التكريم الخاص بالمهرجان للفنان محمد هنيدي، وسط تصفيق حار من الحضور وقام سويا بغناء مقطع صغير من أغنية ( كامننا) و ادخل ذلك جو من البهجة والفرحة علي المسرح.



يشار أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالة لهذا العام، أقيم يوم 19 سبتمبر الماضى وانتهي في السابع والعشرين من نفس الشهر، وشهد المهرجان حضورا كثيرا من الفنانين والإعلاميين المصريين والعرب.



ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا شارك الفنان محمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية عام" 1998" ، تتناول أحداث الفيلم طالب من الصعيد حصل علي منحة للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويتعرض لمواقف كثيرة أثناء فترة دراسته بالجامعة، وتدور الأحداث في قالب كوميدي،شارك في التمثيل كلاً من النجوم طارق لطفي، مني زكي، غادة عادل، الفيلم من إنتاج مدحت العدل ومن إخراج سعيد حامد.