ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد هنيدي يرد على ظهوره مع إعلامي إسرائيلي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
Advertisements
محمد هنيدي يرد على ظهوره مع إعلامي إسرائيلي
محمد هنيدي والإعلامي الإسرائيلي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
رد الفنان محمد هنيدي، على أحد مستخدمي موقع "تويتر" بعد أن انتقده الأخير على ظهوره في صورة مع إعلامي فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية في مهرجان الجونة السينمائي.

وكان أحد مستخدمي "تويتر قد كتب تغريدة على "تويتر" تظهر صورة الفنان، محمد هنيدي، برفقة الإعلامي الإسرائيلي الجنسية، شادي بلان، وكتب في التغريدة " مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي.. دا أنا بحبك والله".

ورد "هنيدي" على تلك التغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال: "انا ماعرفش مين اصلا ده .. انا اتصورت مع الاف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وانا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلّع بطاقتك".

يشار أن إدارة مهرجان الجونة قامت بتكريم الفنان محمد هنيدي،وذلك فى ختام المهرجان، وقام الفنان أحمد السقا بتقديم درع التكريم الخاص بالمهرجان للفنان محمد هنيدي، وسط تصفيق حار من الحضور وقام سويا بغناء مقطع صغير من أغنية ( كامننا) و ادخل ذلك جو من البهجة والفرحة علي المسرح.

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالة لهذا العام، أقيم يوم 19 سبتمبر الماضى وانتهي في السابع والعشرين من نفس الشهر، وشهد المهرجان حضورا كثيرا من الفنانين والإعلاميين المصريين والعرب.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا شارك الفنان محمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية عام" 1998" ، تتناول أحداث الفيلم طالب من الصعيد حصل علي منحة للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويتعرض لمواقف كثيرة أثناء فترة دراسته بالجامعة، وتدور الأحداث في قالب كوميدي،شارك في التمثيل كلاً من النجوم طارق لطفي، مني زكي، غادة عادل، الفيلم من إنتاج مدحت العدل ومن إخراج سعيد حامد.

تحمل أفلام محمد هنيدي رسائل وقضايا اجتماعية مختلفة، يمزجها بموهبته الكوميدية الراقية، لتعلق إفيهاته الكوميدية في أذهان محبيه من المشاهدين،و أصبحوا يرددونها بتلقائية، وتحولت أيضًا لـ "كوميكسات" ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، ومن أشهر تلك الإفيهات: "ما هي الكيميا كدا غدارة اللي يسقط فيها يشتغل في الأحياء، قالها فى فيلم "جاءنا البيان التالي"، "عيلة احنا انكتب علينا سجايرنا تبقى واحدة"، قالها فى فيلم صيدى فى الجامعه الأمريكية. 

يشار أن أحمد السقا خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "ولد الغلابة" وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، هبة مجدى، إنجى المقدم، هادى الجيار، سلوى عثمان، كريم عفيفي، صفاء الطوخى، مى عمر، مجدى بدر، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مهرجان الجونة محمد هنيدي فنانين فن اعلامي اسرائيلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status