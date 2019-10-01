الأجانب ينضمون إلى الاحتفالات في الصين

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من بين 100 ألف مشارك محلي تقريبا تقريبا في العرض العسكري الذي تقوده الصين اليوم الثلاثاء كان هناك تعويم يحمل عشرات الاجانب الذين اختارواهم - وهو رمز رمزي للروابط الخارجية في الوقت الذي توترت فيه العلاقات الخارجية للصين.



وانضم الأجانب الـ 12، بمن فيهم أمريكيان ومواطنان من دول إفريقية وأوروبية، إلى العرض الذي تضمن بعضًا من أحدث التقنيات العسكرية في الصين، بما في ذلك عشرات الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على ضرب الولايات المتحدة، و15000 جندي.



. قال رجل الأعمال الأمريكي جاري دفاتشاك الذي يتخذ من بكين مقرًا له: ولقد اختاروا 12 شخصًا في جميع أنحاء العالم، وقد صادف أنني واحد منهم، وإنه لشرف كبير، أن علاقات عائلته مع الرئيس شي جين بينغ ترجع إلى زيارة شي الأسطورية إلى ولاية أيوا الأمريكية عام 1985.



وكان شي، في ذلك الوقت عضوًا في وفد إقليمي صغير في جولة زراعية، يقيم مع عائلة دفاتشاك.



وقال دفاتشاك لرويترز قبل يوم من الاحتفالات بالسبعين: "اتصلت جهات الاتصال الحكومية في يونيو وسألت عما إذا كنت أريد أن أكون في حدث في اليوم الوطني. لم أكن أعرف قبل أسبوعين أنه كان العرض للذكرى السنوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



وأضاف: "لم يستطيعوا أن يخبروني بما كان عليه، ولكنهم قالوا إنه سيكون شرفًا لمدى الحياة، لذلك قلت" حسنًا ".



ومع ذلك، فإن الصين تبذل جهودًا حثيثة لتقديم وجه ودود لعالم يشعر بالقلق من نهوضه الاقتصادي والعسكري في خضم نزاع مرير مع الولايات المتحدة بشأن التجارة والتكنولوجيا.



وتراجعت التصورات الإيجابية عن الصين في الدول الغربية في العام الماضي، وفقًا لتقرير أصدره هذا الأسبوع مركز بيو للأبحاث ومقره الولايات المتحدة، حيث تتأثر الصفوف التجارية والدبلوماسية وحقوق الإنسان على صورتها.



وفي بعض الأحيان، تكون عروض الصين للصداقة الخارجية، التي تجند الأجانب في كثير من الأحيان، محرجًا.



وقبل الذكرى السنوية، أصدرت وسائل الإعلام الحكومية العديد من مقاطع الفيديو التي تعرض الأجانب، بما في ذلك مجموعة من المطربين الأمريكيين والإيطاليين والكنديين الذين يؤدون أغنياتًا صينية وطنية.



وقال دفاتشاك أن بعض الاجانب الاخرين المشاركين في العرض نقلوا جوا الى الصين. ولم يكن أي منهم متاحًا للتعليق.



وقال إنه هو وزملاؤه الأجانب انضموا إلى آلاف المشاركين العسكريين والمدنيين في جولة جافة في منتصف الليل قبل أسبوع، بما في ذلك رحلة استمرت ساعة من قبل الأجانب في طوافهم في ميدان تيانانمن.



ودعت الصين أعدادًا أكبر من الأجانب للمشاركة في العرض من قبل.



قبل عقد من الزمن، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 155 أجنبيًا شاركوا في ذلك، من بينهم العشرات في رحلة "عالم واحد" و58 خبيرًا أجنبيًا وممثلين عن الشركات الأجنبية.



وفي ذلك الوقت، قالت الصين إن المشاركين الأجانب كان علامة على "زيادة الانفتاح على العالم الخارجي".



وقال دفاتشاك: "ليس الأمر كما لو أنهم يستنكرون الولايات المتحدة من أجل الصداقة، في الواقع ليسوا كذلك".

