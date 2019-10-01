استطلاع: الدعم الأمريكي لإقالة ترامب يرتفع إلى 45٪ وسط فضيحة أوكرانيا

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أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أنه ارتفع عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أنه ينبغي عزل الرئيس دونالد ترامب 8 نقاط مئوية خلال الأسبوع الماضي مع علم المزيد من الناس بمزاعم أن ترامب مارس ضغوطًا على أوكرانيا لتشويه منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن



وجد استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر أن 45٪ من البالغين يعتقدون أن الجمهوريين يجب عزلهم لترامب، مقارنة بـ 37٪ في استطلاع مماثل أجري الأسبوع الماضي. وقال 41٪ آخرون أنه لا ينبغي عزل ترامب، و15٪ قالوا "لا يعرفون".



وبين الديمقراطيين، قال 74٪ إنه ينبغي عزل ترامب، بزيادة 8 نقاط عن الأسبوع الماضي، بينما قال 13٪ من الجمهوريين أنهم يؤيدون عزله، بزيادة 3 نقاط. كان ذلكدون تغيير بين المستقلين عند 37 ٪.



وتعكس نتائج الاستطلاعات العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرًا، والتي أظهرت أن الدعم الشعبي قد زاد مؤخرًا لإجراء تحقيق في قضية ترامب.



ولقد تركز الرأي العام الأمريكي بشكل متزايد على مسألة المساءلة عقب شكوى المبلغين عنها بشأن مكالمة هاتفية في يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وبدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا في محاكمة ترامب الأسبوع الماضي بعد أن أثار تقرير المبلغين عن المخاوف من أن ترامب حاول الاستفادة من ما يقرب من 400 مليون دولار في شكل مساعدات أمريكية مقابل الحصول على خدمة سياسية من زيلينسكي وتضمن التحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس السابق ومنافس رئاسي ديموقراطي.



ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 2200 من البالغين في الولايات المتحدة أن 34 ٪ قد سمعوا "الكثير" عن فضيحة أوكرانيا هذا الأسبوع، أي حوالي ضعف عدد الأشخاص الذين كانوا يتابعون عن كثب بالمقارنة مع الأسبوع الماضي. وقال 30 ٪ آخرون أنهم سمعوا "بعض" التفاصيل حول دعوة أوكرانيا.



وعندما سئلوا عن رأيهم في الأخبار، قال 43٪ أن "الرئيس ترامب يحاول تشويه جو بايدن قبل الحملة الرئاسية 2020"، بزيادة 4 نقاط عن الأسبوع الماضي.



كما وجد الاستطلاع أن 66٪ من البالغين الأميركيين قالوا: "أن أي مسؤول منتخب "يجب إقالته" من منصبه إذا عملوا مع حكومة أجنبية لمهاجمة منافس سياسي. وشمل ذلك 46٪ من الجمهوريين، و88٪ من الديمقراطيين وحوالي ثلثي المستقلين.



وقد يستمر الرأي العام في التحول مع كشف المزيد من المعلومات. لكن نيكولاس فالنتينو، العالم السياسي بجامعة ميشيجان، قال أن دعم إقالة ترامب يجب أن يتراجع ما لم ينضم القادة الجمهوريون إلى الديمقراطيين في انتقاد الرئيس علنًا.



وقال فالنتينو: "الناس ليسوا علماء دستوريين". إنهم يثقون بمسؤوليهم المنتخبين من حزبهم لمعرفة قواعد السياسة. وعندما يقول أعضاء من حزبهم أن شخصًا ما قد انتهك القواعد، فسيبدأ التغيير بالفعل في الرأي العام ".

