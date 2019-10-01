من "الحشيش" لـ"الآيس".. سقوط 6 من تجار المخدرات في أسيوط

ضبط ( اثنين من العناصر الإجرامية ) وبحوزتهما (عدد 4 طربة مخدر الحشيش - عدد 12 قطعة من ذات المخدر - عدد 2 هاتف محمول - ميزان حساس - مبلغ مالي).



وكما تم ضبط (أربعة عناصر إجرامية) وبحوزتهم (عدد 65 لفافة لمخدر الآيس - ميزان حساس - عدد 2 هاتف محمول – عدد 2 مقص حديدي - مبلغ مالي ).



وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار أو التعاطي.



وأسفرت الحملة من تحقيق النتائج التالية: