ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

من "الحشيش" لـ"الآيس".. سقوط 6 من تجار المخدرات في أسيوط

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
Advertisements
من الحشيش لـالآيس.. سقوط 6 من تجار المخدرات في أسيوط
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملة من تحقيق النتائج التالية: ضبط ( اثنين من العناصر الإجرامية ) وبحوزتهما (عدد 4 طربة مخدر الحشيش - عدد 12 قطعة من ذات المخدر - عدد 2 هاتف محمول - ميزان حساس - مبلغ مالي).

وكما تم ضبط (أربعة عناصر إجرامية) وبحوزتهم (عدد 65 لفافة لمخدر الآيس - ميزان حساس - عدد 2 هاتف محمول – عدد 2 مقص حديدي - مبلغ مالي ).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار أو التعاطي.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: تجار مخدرات الحشيش الايس اسيوط
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status