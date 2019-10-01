أبرزها "ارتفاع إيرادات السياحة المصرية لـ12.6 مليار دولار".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ ارتفاع إيرادات السياحة المصرية لـ 12.6 مليار دولار، فضلًا عن تدهور جديد يضرب الاقتصاد التركي.





ارتفاع إيرادات السياحة المصرية لـ12.6 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن ارتفاع إيرادات السياحة بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار في العام المالي 2019/2018 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018.





ووفقًا لبيانات البنك المركزى فإن النصف الثاني من العام المالي الماضي حقق فائضًا فى ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام، وكان العجز الكلي المحقق خلال النصف الاول من العام المالي الجاري سجل نحو 1.7 مليار دولار.

وكان البنك الدولى أصدر تقريرًا حول الاقتصاد المصرى تحت عنوان: "من التعويم إلى الازدهار.. نقل صادرات مصر إلى مستويات جديدة"، أشاد فيه بما تم من إصلاحات هيكلية أتت ثمارها.





القبض على عاطلين لاتهامهم ببيع المواد المخدرة

بينما نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطلين أثناء بيعهما المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة.





تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.





وتم القبض على العاطلين وبحوزتهما 140 جرام هيروين وحشيش و190 قرصا مخدرا، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.





بعثة جينيراسيون تغادر القاهرة

فيما غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، بعد أن قررت العودة إلى داكار انتظارًا لقرار الاتحاد الأفريقي النهائي بشأن مباراة الفريق مع الزمالك، والتي كان مقررًا إقامتها في الثامنة مساء الأحد الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية.





وكانت بعثة جينيراسيون قد رفضت الانتقال أول أمس الأحد، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وأكدوا أنهم تواجدوا أمس الأول في استاد بتروسبورت وفقا للخطاب المرسل لهم من الكاف قبل القدوم إلى القاهرة بأن اللقاء يوم 28 من شهر سبتمبر في استاد بتروسبورت رافضين تنفيذ التعديلات التي أجريت من قبل الكاف بخوض اللقاء اليوم أمام الزمالك في برج العرب بعد تأجيل المواجهة ونقل مكان إقامته بناءً على طلب القلعة البيضاء، فيما تواجد الزمالك وطاقم الحكام والمراقب الخاص بالمباراة في ملعب برج العرب.





وتم إعلان انسحاب جينيراسيون فوت من المباراة مع إرسال تقريرًا إلى الكاف لإصدار قرار رسمي بشأن تلك الأحداث خلال الساعات المقبلة.





وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي "كاف" تأجيل الاجتماع الخاص بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت ليوم الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر.





تدهور جديد يضرب الاقتصاد التركي

بينما قال معهد الإحصاء التركي، إن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2% على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.





وأضاف المعهد، أن صادرات تركيا زادت 1.6% إلى 12.52 مليار دولار، وإن الواردات بلغت 15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5% مقارنة مع أغسطس 2018.





ويوم الإثنين الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، مضيفاً أنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.





وانكمش الاقتصاد التركي 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني وهو معدل أفضل من التوقعات وسجل قراءة إيجابية أخرى على أساس فصلي فيما يبدو أن الاقتصاد يتخلص من تأثير الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.



