اسعار اللحوم في الأسواق اليوم 1-10-2019





اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء





تواصل اسعار اللحوم حالة استقرارها في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2019 وتستمر حالة الاستقراره هذه منذ انقضاء موسم عيد خلال تعاملات اليوم الإثنين 30-9-2019، وبذلك تواصل أسعار اللحوم استقرارها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية، ونرصد فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم بمختلف انواعها في محلات الصاغة ، وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسعار اللحوم في الأسواق اليوم





لحم الضأن 120- 135 جنيه

لحم الكندوز 100 – 120 جنيه

لحم البتلو 120- 140 جنيه

لحم الجاموس 130 – 160 جنيه

لحم الجملي 100 – 120 جنيه

اللحم البرازيلي 75 – 85 جنيه

اللحم السوداني 75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.





أسعار اللحوم اليوم 1-10-2019

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم حيث سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا، ويأتي ذلك الاستقرار نتيجة لركود حركة البيع والشراء واستقرار الطلب مقابل المعروض من السلعة.











أسعار اللحوم اليوم

المادة / كيلو السعر مقابل الجنيه المصري لحم الكندوز 100 – 120 جنيه لحم البتلو 120- 140 جنيه لحم الضأن 120- 135 جنيه لحم الجاموس 130 – 160 جنيه لحم الجملي 100 – 120 جنيه اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه



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