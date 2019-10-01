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اسعار اللحوم في الأسواق اليوم 1-10-2019

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
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اسعار اللحوم في الأسواق اليوم 1-10-2019
اسعار اللحوم اليوم
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اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 

تواصل اسعار اللحوم  حالة استقرارها في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2019 وتستمر حالة الاستقراره هذه منذ انقضاء موسم عيد خلال تعاملات اليوم الإثنين 30-9-2019، وبذلك تواصل أسعار اللحوم استقرارها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية، ونرصد فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم بمختلف انواعها في محلات الصاغة ، وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 

لحم الضأن 120- 135 جنيه
لحم الكندوز 100 – 120 جنيه
لحم البتلو 120- 140 جنيه
لحم الجاموس 130 – 160 جنيه
لحم الجملي 100 – 120 جنيه
اللحم البرازيلي 75 – 85 جنيه
اللحم السوداني 75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم 1-10-2019
استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم حيث سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا، ويأتي ذلك الاستقرار نتيجة لركود حركة البيع والشراء واستقرار الطلب مقابل المعروض من السلعة.



أسعار اللحوم اليوم 

المادة / كيلوالسعر مقابل الجنيه المصري
لحم الكندوز100 – 120 جنيه
لحم البتلو120- 140 جنيه
لحم الضأن120- 135 جنيه
لحم الجاموس130 – 160 جنيه
لحم الجملي100 – 120 جنيه
اللحم المستورد البرازيلي75 – 85 جنيه
اللحم المستورد السوداني75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد60 – 80 جنيه

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