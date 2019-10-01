حادث مخيف.. انهيار جسر معلق وسقوط شاحنة بها صهريج نفط في تايوان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بانهيار جسر معلق شاهق فوق خليج شرقي تايوان، الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط شاحنة بها صهريج نفط فوق قوارب.

عمليات البحث عن الضحايا

تتواصل عمليات البحث عن ضحايا محتملين بمشاركة مروحية عسكرية، وأكثر من 60 من أفراد الجيش والبحرية، من بينهم غواصون.

وذكرت وكالة الاطفاء الوطنية في بيان أنه يعتقد أن هناك 6 أشخاص محاصرون في أحد القوارب، فيما قال وزير الداخلية هسو كو-يونغ للصحفيين إن هناك 5 أشخاص كانوا على الجسر عندما انهار.

ونقل عشرة أشخاص إلى مستشفيات لتلقي العلاج، ستة منهم يعانون من إصابات خطيرة.

وأضاف يونغ لقناة "فورموزا" التلفزيونية المحلية أن سفن صيد تساعد في البحث عن المفقودين.

انهيار الجسر

وانهار الجسر حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في نانفانغاو، وهي قرية صغيرة تشتهر بصيد الأسماك على ساحل المحيط الهادئ، لكنها مزدحمة في أغلب الأحيان.

وكان الطقس مشمسا وقت الحادث، بعد ساعات من إعصار اجتاح أجزاء من الجزيرة.

ولم يذكر مسؤولو الاغاثة ما إذا كانت العاصفة أضعفت الجسر، كما لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى عن السبب المحتمل للانهيار.

ذكرت وكالة الأنباء التايوانية الرسمية أن رصيف الجسر ربما يكون قد انهار.

إنقاذ المحاصرين

وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، إنها تأمل في أن تبذل جميع الدوائر الحكومية كل ما في وسعها لإنقاذ المحاصرين، و"إبقاء عدد الوفيات والإصابات في أدنى مستوى ممكن".

وقال سو هونغ وي، المتحدث باسم وكالة الإطفاء الوطنية، إن سقوط شاحنة النفط تسبب في تحطم ثلاثة قوارب.

وجلب الإعصار "ميتاج" رياحا عاتية، وأمطارا غزيرة إلى شمال تايوان مساء الاثنين قبل أن يتحرك إلى شمال شرق البلاد.

وتم إلغاء رحلات جوية وخدمات عبارات أمس الاثنين.

ويعد جسر نانفانغاو - الذي يبلغ طوله 140 مترا - من المعالم السياحية في إقليم ييلان.

افتتح الجسر عام 1998، وشيد ليحل محل جسر منخفض منع سفن الصيد الكبيرة من المرور.