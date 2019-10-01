الأمير البريطاني هاري يزور مركز ملاوي الصحي

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سيزور الأمير هاري البريطاني اليوم الثلاثاء مركزًا صحيًا في ملاوي قبل مغادرته في وقت لاحق من اليوم للانضمام إلى أسرته في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.



وكان هاري وزوجته ميجان وابنهما أرشي البالغ من العمر أربعة أشهر في المنطقة في أول جولة رسمية لهما في الخارج، حيث زار دوق ساسكس أربعة بلدان.



وتعد ملاوي المحطة الأخيرة في رحلته الفردية التي قام خلالها أيضًا بزيارة بوتسوانا وأنجولا اليوم الثلاثاء، وسيقوم بجولة في مركز صحة مواء في ملاوي، وكذلك لمشاهدة برنامج التوعية للصحة الإنجابية للشباب.



ودعمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، من خلال هذا المشروع، وإدخال وحدات تخزين تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الأدوية المنقذة للحياة حيث تشتد الحاجة إليها.



وقام هاري، حفيد الملكة إليزابيث والسادس في خط العرش، بزيارة جنوب إفريقيا لعقدين من الزمن لقضاء العطلات وأعمال الحفظ، ولكن هذه الرحلة كانت أول زيارة له إلى مالاوي وأنجولا بصفة رسمية.



وغادر ميغان وأرشي في كيب تاون، ولكنهما سافروا منذ ذلك الحين إلى جوهانسبرج، حيث سينضم إليهم هاري للقيام بجولة في بلدة.



وتقوم ميجان أيضًا بإجراء ارتباطات فردية في جنوب إفريقيا.



وستعقد مناقشة مائدة مستديرة مع الأكاديميين والطلاب حول التحديات التي تواجهها الشابات في الحصول على التعليم العالي اليوم الثلاثاء، حيث أن الدوقة ساسكس تناصر حقوق المرأة.



في وقت لاحق من اليوم، ستزور مدرسة للتعرف على مؤسسة خيرية تحصل على أموال من المساعدات البريطانية لعملها في معالجة العنف الجنسي في المدارس.



وسيقوم هاري وعائلته بجولة في بلدة في جوهانسبرغ قبل مقابلة أرملة نيلسون مانديلا "جراسا ماشيل"، يوم الأربعاء لحضور حفل استقبال لرجال الأعمال ومقابلة الرئيس سيريل رامافوسا.



وسوف يغادرون إلى لندن مساء الأربعاء.

