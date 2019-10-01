وزيرا الثقافة والري يبحثان سبل التعاون لافتتاح المركز الثقافي الافريقي بأسوان

إستقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحثا سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بينهما تمهيدا لافتتاح المركز الثقافي الافريقي بمتحف النيل كوسيلة للتواصل والتلاقي بين شعوب القارة السمراء فى أحد معالم مصر التي تعد رمزا يعبّر عن إرادة المصريين لبناء المستقبل.





كما تناول اللقاء مسارات نشر ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والفكرية والمعرفية الموجهة للنشء والشباب وأيضا سبل التعاون فى نشر الوعي بترشيد المياه.