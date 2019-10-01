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وزيرا الثقافة والري يبحثان سبل التعاون لافتتاح المركز الثقافي الافريقي بأسوان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
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وزيرا الثقافة والري يبحثان سبل التعاون لافتتاح المركز الثقافي الافريقي بأسوان
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الفجر الفني
 
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إستقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحثا سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بينهما تمهيدا لافتتاح المركز الثقافي الافريقي بمتحف النيل كوسيلة للتواصل والتلاقي بين شعوب القارة السمراء فى أحد معالم مصر التي تعد رمزا يعبّر عن إرادة المصريين لبناء المستقبل.


كما تناول اللقاء مسارات نشر ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والفكرية والمعرفية الموجهة للنشء والشباب وأيضا سبل التعاون فى نشر الوعي بترشيد المياه.


قالت "عبد الدايم" إن المركز الثقافي الأفريقي المقام بمتحف النيل بأسوان يعد منبراً جديداً للتواصل ونقطة تلاقى لوجيستية للابداع الافريقى ويؤكد تمسك مصر بجذورها الممتدة فى القارة السمراء، وأكدت على تقديم الدعم الكامل للمركز من خلال تزويد مكتبته بعدد من الترجمات وكتب الادباء والمفكرين الافارقة وكذلك إعداد برنامج ثقافى وفنى يعكس الوان ابداعية متنوعة من كافة أرجاء القارة بالاضافة إلى المساهمة فى نشر الأفلام الوثائقية التي أنتجتها وزارة الري للتعريف بالدول الافريقية وعاداتها أهم الموروثات الشعبية لها من خلال المواقع الثقافية المنتشرة بمختلف المحافظات ولفتت إلى اهمية لقاء الثقافات وحوار الحضارات موضحة أن الثقافة بدورها ترسم محاور جديدة للإبداع وتساهم في الاستنارة الفكرية التي تعزز القيم والمبادئ الإيجابية للمجتمعات.


ومن جانبه ثمن وزير الموارد المائية والرى دور الثقافة فى التوعية المجتمعية مشيراً الى اهمية توظيف المجال الثقافي فى توطيد التواصل بين الشعوب بما نمتلكه من مكونات فكرية ومعرفية، وأوضح أن المركز يضم مسرحا مكشوفا يسع 2500 مشاهد، مكتبة عامة، قاعات عرض متحفية واخرى رقمية وعدد من الفضاءات التي تصلح لاستضافات العديد من الفعاليات.

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