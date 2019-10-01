صحيفة مدريدية تحذر زيدان قبل موقعة كلوب بروج

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخوض اختبارا صعبا أمام كلوب بروج البلجيكي في مباراة اليوم بالجولة الثانية لدور المجموعات.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء: "ريال مدريد - بروج ، دوري الأبطال يعود إلى سانتياجو برنابيو، لم يسجل ريال مدريد أي هزيمة في المباراة الأولى على أرضه في كأس أوروبا في البرنابيو".





وتابعت: "استدعى زيدان، الذي حظي بجميع اللاعبين في المران الأخير باستثناء ميندي وأسينسيو، 19 لاعباً لمواجهة بروج. وكما هو متوقع سيلعب هازارد، الذي يخوض مباراته الأولى في المسابقة الأوروبية الأغلى في البرنابيو. قال البلجيكي قبل المباراة "أتوقع مباراة بأهداف كثيرة وفوزٍ عريض".





وأضافت: "يصل منافس ريال مدريد إلى اللقاء بعدما حافظ على سجله خالٍ من الهزائم في الليجا هذا الموسم، تجاوز الفريق الذي يديره فيليب كليمينت في الجولات السابقة لدوري الأبطال فريقي دينامو كييف ولاسك وبدأ دور المجموعات بتعادلٍ في الديار ضد جالطة سراي".





وواصلت: "لا بد من العودة إلى موسم 1976-77 للوقوف على المواجهة الوحيدة بين ريال مدريد وبروج في كأس أوروبا. اليوم، يلتقي الفريقان مجدداً للتنافس على النقاط الثلاث".





واستكملت: "يستضيف سانتياجو برنابيو مباراته الأولى في دوري الأبطال 2019-20. سيصدح نشيد المسابقة القارية من جديد هذا المساء في الملعب الذي يعيش المواعيد الأوروبية بشغف خاص. سيكون بروج، متصدر الدوري البلجيكي، منافس ريال مدريد في الجولة الثانية من دور المجموعات".





واختتمت: "يتصدر البلانكوس الدوري محافظين على سجلهم خالٍ من الهزائم في الليغا وسيحاولون تحقيق تلك الأحاسيس الإيجابية في دوري أبطال أوروبا. حافظ الفريق الأبيض على نظافة شباكه في المباراتين ضد إشبيلية وأوساسونا وأتلتيكو مدريد ولم يسمحوا إلا بتسديدة واحدة على المرمى".