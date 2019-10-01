المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: طهران هي من اتخذت قرار هجوم "أرامكو"

كشف علي جعفر زاده، نائب مدير مكتب ممثلية ما يسمى بـ “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في الولايات المتحدة، أن القيادة العليا في إيران هي من اتخذت قرار شن هجوم “أرامكو” في السعودية.

وطبقا لممثل المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة، فإن قوات الحرس الثوري الإيراني، نفذت الهجوم، الذي استهدف منشآت نفطية سعودية يوم 14 سبتمبر.

وأضاف جعفر زاده، في مؤتمر في شنطن اليوم: “اتخذ القرار بشكل شخصي من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، وشاركت القيادة العليا في إيران، بما في ذلك قيادة الحرس الثوري في تخطيط وتنفيذ العملية”.

وأكد أنه تلقى هذه المعلومات، من منظمة “مجاهدي خلق”، التي حصلت عليها، من “مصادر تابعة لها بداخل النظام الإيراني، بما في ذلك من داخل الحرس الثوري”.

وقال: “تم اتخاذ القرار النهائي، يوم 31 يوليو عام 2019، في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يرأس اجتماعاته الرئيس حسن روحاني، ويحضرها وزير الخارجية محمد جواد ظريف بصفته عضوا فيه. وحضر اللقاء، ممثلون عن الحرس الثوري”.

وزعم جعفر زاده، بأن هجوم “أرامكو”، نفذ من جنوب غرب إيران – من محافظة خوزستان، وبالذات من قاعدة “اوميدية” العسكرية، التي عادة تستخدمها الوحدات العسكرية العادية في الجيش الإيراني، وليس الحرس الثوري.

وأضاف جعفر زاده، أنه تم خلال هجوم “أرامكو”، استخدام صواريخ مجنحة محلية عالية الدقة من طراز “يا علي”.

مراقبون سياسيون عدوا هذا التصريح الإيراني اعترافاً واضحاً بقيام طهران بالهجوم الارهابي على أرامكو، وفي الوقت نفسه تكذيب لمزاعم الحوثيين بأنهم من قصفوها، وإثبات أكثر على تبعيتهم لإيران وأنهم مجرد كومبارس في لعبتها الوسخة في المنطقة.

هجوم أرامكو

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح السبت الماضي، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية

وأشار المصدر إلى أن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.

يأتي ذلك فيما نقل موقع "ان بي آر npr" عن مسؤولين اثنين بوزارة الدفاع الأميركية قولهما إن أقمار الاستطلاع الأميركية رصدت عمليات تحضير للطائرات المسيرة والصواريخ بمناطق انطلاقها داخل إيران، قبيل الهجوم على المنشآت النفطية داخل السعودية.