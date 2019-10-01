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التشكيل المتوقع لمباراة ريفيربليت ضد بوكا جونيورز في كأس ليبرتادوريس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:47 ص
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التشكيل المتوقع لمباراة ريفيربليت ضد بوكا جونيورز في كأس ليبرتادوريس
بوكا جونيورز ضد ريفيربليت
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أحمد عصام
 
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يستضيف فريق ريفيربليت منافسه فريق بوكا جونيورز في ديربي أرجنتيني خالص بين الفريقين يوم الأربعاء 2/10/2019 وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وكان فريق ريفير بليت قد نجح بالتتويج بلقب كأس اللبيرتادوريس في الموسم الماضي على حساب بوكا جونيورز، وذلك خلال المباراة التي تأجلت اكثر من مرتين بسبب شغب الجماهير والعوامل المناخية السيئة، حيث أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة اللقاء في ملعب السانتايجو برنابيو، والذي شهد فوز ريفير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

التشكيل المتوقع لفريق ريفيربليت ضد بوكا جونيورز :-
حراسة المرمى : فرانكو أرماني.
خط الدفاع : جونزالو مونتيل - روبرت روخاس - لوكاس مارتينز - كاسكو.
خط الوسط : انزو بيريز - بالاسيوس - نيكولاس دال كروز - فيرنانديز.
خط الهجوم : سانتوس بوري - ماتياس سواريز.

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت :-
وستقام المباراة بين بوكا جونيورز وريفربليت يوم 2 أكتوبر في الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت المغرب.

التشكيل المتوقع لبوكا جونيورز ضد ريفيربليت :-
إستيبان اندرادا, مارسيلو ويجاندت, ليساندرو لوبيز, كارلوس أزكويردوز, إيمانويل ماس, نيكولاس كابالدو, ماك اليستير, إيڤان ماركوني, إيمانويل رينوسو, فرانكو سولدانو, رامون ابيلا.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.
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